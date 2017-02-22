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В Бишкеке задержан гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411426-ru.html

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22 февраля 2017, 9:55       Комментарии

Бишкек, 22 февраля /Кабар/. В Бишкеке задержан гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом, сообщает пресс-служба МВД КР.
По ее информации, 17 февраля при проведении комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Наццентра бюро (НЦБ) Интерпола МВД КР на пересечении улиц Токтогула-Калык-Акиева был установлен и задержан фигурант международного розыска по линии Интерпола гражданин Израиля Э.Д., 1957 года рождения.
В то же время он является уроженцем Казахстана, который разыскивается НЦБ Интерполом в Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности по ст. 190 ч.4 п.2 (мошенничество) УК РК.
Свердловский суд г.Бишкек санкционировал арест на 2 месяца в СИЗО-1 г.Бишкек с последующей экстрадицией задержанного в Казахстан.

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