22 февраля 2017, 9:55 Комментарии

Бишкек, 22 февраля /Кабар/. В Бишкеке задержан гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом, сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее информации, 17 февраля при проведении комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Наццентра бюро (НЦБ) Интерпола МВД КР на пересечении улиц Токтогула-Калык-Акиева был установлен и задержан фигурант международного розыска по линии Интерпола гражданин Израиля Э.Д., 1957 года рождения.

В то же время он является уроженцем Казахстана, который разыскивается НЦБ Интерполом в Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности по ст. 190 ч.4 п.2 (мошенничество) УК РК.

Свердловский суд г.Бишкек санкционировал арест на 2 месяца в СИЗО-1 г.Бишкек с последующей экстрадицией задержанного в Казахстан.