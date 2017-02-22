Израильтянин, разыскиваемый Интерполом, задержан в Бишкеке

22 февраля 2017, 9:52 Комментарии

Накануне во время оперативно–разыскных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД Кыргызской Республики в Бишкеке на пересечении улиц Токтогула и Калыка Акиева задержан фигурант международного розыска по линии Интерпола, гражданин Израиля Э.Д., 1957 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

В тоже время он является уроженцем Казахстана, который разыскивается НЦБ Интерполом в РК для привлечения к уголовной ответственности по статье "мошенничество" УК РК.

"Свердловский суд Бишкек санкционировал его арест на 2 месяца в СИЗО-1 с последующей экстрадицией в Казахстана", – говорится в сообщении.