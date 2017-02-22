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Новости Кыргызстана

В Бишкеке задержан гражданин Израиля, разыскиваемый ИнтерполомВ Бишкеке задержан гражданин Израиля, разыскиваемый ИнтерполомСборная Кыргызстана по хоккею одержала победу над Филиппинами на Азиатских играхСборная Кыргызстана по хоккею одержала победу над Филиппинами на Азиатских играх

Израильтянин, разыскиваемый Интерполом, задержан в Бишкеке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/izrail...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411424-ru.html

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22 февраля 2017, 9:52       Комментарии

Накануне во время оперативно–разыскных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД Кыргызской Республики в Бишкеке на пересечении улиц Токтогула и Калыка Акиева задержан фигурант международного розыска по линии Интерпола, гражданин Израиля Э.Д., 1957 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.
В тоже время он является уроженцем Казахстана, который разыскивается НЦБ Интерполом в РК для привлечения к уголовной ответственности по статье "мошенничество" УК РК.
"Свердловский суд Бишкек санкционировал его арест на 2 месяца в СИЗО-1 с последующей экстрадицией в Казахстана", – говорится в сообщении.

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