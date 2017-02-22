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На Статуе Свободы в Нью-Йорке повесили баннер в поддержку беженцевНа Статуе Свободы в Нью-Йорке повесили баннер в поддержку беженцевГНС до конца февраля будет принимать Единую налоговую декларацию до полуночиГНС до конца февраля будет принимать Единую налоговую декларацию до полуночи

Налоговая готова работать до полуночи. Введен особый режим приема ЕНД

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355794_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411421-ru.html

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Налоговую декларацию можно сдать до конца февраля

Более 10 тыс. госслужащих Кыргызстана имеют классные чины, дипломатические и налоговые ранги и звания, - ГКС

22 февраля 2017, 9:36       Комментарии

Налоговые органы страны начали работать в особом режиме, осуществляя прием Единой налоговой декларации (ЕНД) до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
Дежурства установлены в целях полного и всестороннего оказания помощи налогоплательщикам в предоставлении декларации.
В частности, в период до 28 февраля, включая праздничные и выходные дни, прием деклараций будет осуществляться во всех налоговых органах с 9 часов утра до полуночи.
"Налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее по окончании рабочего дня, то есть после 18.00", - поясняют в фискальном органе.
Напомним, юридические лица до 1 марта, физические лица до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2016 год доходах или представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.
За несвоевременное представление декларации предусмотрен административный штраф в размере 2 тыс. сомов – для физических лиц и 5 тыс. сомов – для юридических лиц.
Более подробную информацию о декларационной кампании можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.

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