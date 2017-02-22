Налоговая готова работать до полуночи. Введен особый режим приема ЕНД

22 февраля 2017, 9:36 Комментарии

Налоговые органы страны начали работать в особом режиме, осуществляя прием Единой налоговой декларации (ЕНД) до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Дежурства установлены в целях полного и всестороннего оказания помощи налогоплательщикам в предоставлении декларации.

В частности, в период до 28 февраля, включая праздничные и выходные дни, прием деклараций будет осуществляться во всех налоговых органах с 9 часов утра до полуночи.

"Налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее по окончании рабочего дня, то есть после 18.00", - поясняют в фискальном органе.

Напомним, юридические лица до 1 марта, физические лица до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2016 год доходах или представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

За несвоевременное представление декларации предусмотрен административный штраф в размере 2 тыс. сомов – для физических лиц и 5 тыс. сомов – для юридических лиц.

Более подробную информацию о декларационной кампании можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.