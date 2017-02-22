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На Статуе Свободы в Нью-Йорке повесили баннер в поддержку беженцев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355790_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411420-ru.html

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От Джоан Роулинг потребовали разместить беженцев в своем особняке

22 февраля 2017, 9:39       Комментарии

Сотрудники национальной парковой службы США пытаются выяснить, каким образом баннер с надписью "Беженцы, добро пожаловать" оказался на статуе Свободы в Нью-Йорке и кто его прикрепил к монументу, передает Интерфакс со ссылкой на телеканал NBC News.
Баннер размером один на шесть метров был прикреплен к вершине пьедестала статуи Свободы во вторник около часа дня по местному времени, сообщает Управление национальных парков. Он провисел там около часа, пока его не сняли.
A banner reading "Refugees Welcome" was unfurled atop the pedestal of the Statue of Liberty today pic.twitter.com/mQJX0jcZZ6
- Aaron Katersky (@AaronKatersky) 21 февраля 2017 г.
Отмечается, что крепление баннеров к национальным памятникам запрещено. Национальная парковая служба ведет работу по выявлению подозреваемых.

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