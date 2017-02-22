Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.50 $/гр (-0.22) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Азиатские игры-2017: "Сборная Кыргызстана по хоккею обыграла команду Филиппин со счетом 10:5"Азиатские игры-2017: "Сборная Кыргызстана по хоккею обыграла команду Филиппин со счетом 10:5"На Статуе Свободы в Нью-Йорке повесили баннер в поддержку беженцевНа Статуе Свободы в Нью-Йорке повесили баннер в поддержку беженцев

В Бишкеке отметили Международный день родного языка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355795_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411419-ru.html

Похожие новости

Бренд Casio G-SHOCK подготовил мега-шоу к предстоящему Дню защитника Отечества для бишкекчан

В Бишкеке задержан гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом

Израильтянин, разыскиваемый Интерполом, задержан в Бишкеке

Депутаты Мосгордумы рассказали Бишкекскому горкенешу, как работать с народом

В Бишкеке предпринимателей обучат вывозить товары с наименьшими затратами

22 февраля 2017, 9:42       Комментарии

В городском доме культуры "Диалог" прошло мероприятие, посвященное Международному дню родного языка. Об этом сообщили в мэрии г. Бишкек.
Так, для учащихся столичных школ был организован интересный концерт с участием Ассамблеи народов Кыргызстана. Во время концерта прозвучали народные и эстрадные песни на кыргызском, русском, татарском и украинском языках, впервые прочитан отрывок из эпоса "Манас" на украинском языке. Также зрителей порадовал зажигательными кавказскими танцами ансамбль "Ата-Журт".
Справка: Международный день родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и
многоязычию. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум