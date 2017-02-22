Азиатские игры-2017: "Сборная Кыргызстана по хоккею обыграла команду Филиппин со счетом 10:5"

22 февраля 2017, 9:43 Комментарии

Бишкек, 22 февраля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сборная Кыргызстана по хоккею одержала вторую победу в рамках VIII зимних Азиатских игр в Саппоро (Япония). Об этом сообщили в федерации хоккея КР.

По их информации, 21 февраля в турнире команд третьего по силе дивизиона прошли матчи 2 тура группового этапа, в котором сборной Кыргызстана противостояла команда Филиппин.

"Сборная Кыргызстана одержала уверенную победу над сборной Филиппин со счетом 10:5", - отметили в федерации.

Следующий матч кыргызстанская сборная проведет 24 февраля против сборной Катара.

Отметим, что в первом матче кыргызстанцы обыграли со счетом 5:0 сборную Кувейта.