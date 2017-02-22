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Сборная Кыргызстана по хоккею одержала победу над Филиппинами на Азиатских играхСборная Кыргызстана по хоккею одержала победу над Филиппинами на Азиатских играхВ Бишкеке отметили Международный день родного языкаВ Бишкеке отметили Международный день родного языка

Азиатские игры-2017: "Сборная Кыргызстана по хоккею обыграла команду Филиппин со счетом 10:5"

Источник:
http://kabar.kg/news/aziatskie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411417-ru.html

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22 февраля 2017, 9:43       Комментарии

Бишкек, 22 февраля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сборная Кыргызстана по хоккею одержала вторую победу в рамках VIII зимних Азиатских игр в Саппоро (Япония). Об этом сообщили в федерации хоккея КР.
По их информации, 21 февраля в турнире команд третьего по силе дивизиона прошли матчи 2 тура группового этапа, в котором сборной Кыргызстана противостояла команда Филиппин.
"Сборная Кыргызстана одержала уверенную победу над сборной Филиппин со счетом 10:5", - отметили в федерации.
Следующий матч кыргызстанская сборная проведет 24 февраля против сборной Катара.
Отметим, что в первом матче кыргызстанцы обыграли со счетом 5:0 сборную Кувейта.

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