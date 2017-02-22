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В Кыргызстане впервые проведена операция ВАНА

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411416-ru.html

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22 февраля 2017, 9:29       Комментарии

Бишкек, 22 февраля /Кабар/. Доктор Суреш Нарука из Клиники Аполло (Индия) впервые в Кыргызстане сделал операцию BAHA (bone anchored hearing aid) по установлению импланта для слухового аппарата костного звукопроведения. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызской государственной Медакадемии им. И.К.Ахунбаева.
По ее информации, операция была проведена в Медицинском Центре КГМА. Он также выполнил ряд санирующих операций на ухе.
Доктор Суреш Нарука является хирургом-новатором в области отоларингологии и это его вторая служебная командировка в Кыргызстан. Его методы лечения заболеваний уха, носа, горла, а также головы и шеи тщательно изучаются в медицинских ВУЗах и успешно применяются на практике.
Специалист из Индии прибыл в Кыргызстан в целях обмена опытом и практическими навыками с молодыми хирургами нашей страны. За короткое время у него сложились добрые деловые отношения с Медакадемией Кыргызстана, с её ректором, профессором Индирой Кудайбергеновой.

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