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Налоговая готова работать до полуночи. Введен особый режим приема ЕНДНалоговая готова работать до полуночи. Введен особый режим приема ЕНДВ Кыргызстане впервые проведена операция ВАНАВ Кыргызстане впервые проведена операция ВАНА

ГНС до конца февраля будет принимать Единую налоговую декларацию до полуночи

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gns-do-ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411415-ru.html

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22 февраля 2017, 9:34       Комментарии

Бишкек, 22 февраля /Кабар/. Налоговые органы страны начали работать в особом режиме, осуществляя прием Единой налоговой декларации (ЕНД) до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) КР.
Дежурства установлены в целях полного и всестороннего оказания помощи налогоплательщикам в предоставлении декларации.
В частности, в период до 28 февраля, включая праздничные и выходные дни, прием деклараций будет осуществляться во всех налоговых органах с 9 часов утра до полуночи.
Налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее по окончании рабочего дня, то есть после 18.00.
Напомним, что юридические лица до 1 марта, физические лица до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2016 год доходах или представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.
Так, до 1 марта текущего года декларацию обязаны представить отечественные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории КР с образованием постоянного учреждения.
До 1 апреля ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое (транспорт) и недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.
За несвоевременное представление декларации предусмотрен административный штраф в размере 2000 сомов – для физических лиц и 5000 сомов – для юридических лиц.
Более подробную информацию о декларационной кампании можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.

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