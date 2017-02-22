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Депутаты Мосгордумы рассказали Бишкекскому горкенешу, как работать с народом

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411414-ru.html

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22 февраля 2017, 9:24       Комментарии

БИШКЕК, 22 фев - Sputnik. Как лучше работать с горожанами в Интернете, узнали бишкекские депутаты от представителей Московской городской думы, сообщили в пресс-службе Посольства Кыргызстана в России.
Отмечается, что депутатов из Бишкека заинтересовал опыт Москвы в решении городских проблем совместными усилиями жителей и местных властей, когда стороны взаимодействуют при помощи специальных интернет-сервисов, разработанных муниципалитетом.
Также бишкекским депутатам понравились идеи московских коллег в области пропаганды спорта среди молодежи, государственно-частного партнерства, градостроительной и социальной политики.
Посол КР в России Болот Отунбаев заявил во время этой встречи, что опыт властей Москвы в развитии города будет полезен для Бишкека.

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