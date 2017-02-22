Депутаты Мосгордумы рассказали Бишкекскому горкенешу, как работать с народом

22 февраля 2017, 9:24 Комментарии

БИШКЕК, 22 фев - Sputnik. Как лучше работать с горожанами в Интернете, узнали бишкекские депутаты от представителей Московской городской думы, сообщили в пресс-службе Посольства Кыргызстана в России.

Отмечается, что депутатов из Бишкека заинтересовал опыт Москвы в решении городских проблем совместными усилиями жителей и местных властей, когда стороны взаимодействуют при помощи специальных интернет-сервисов, разработанных муниципалитетом.

Также бишкекским депутатам понравились идеи московских коллег в области пропаганды спорта среди молодежи, государственно-частного партнерства, градостроительной и социальной политики.

Посол КР в России Болот Отунбаев заявил во время этой встречи, что опыт властей Москвы в развитии города будет полезен для Бишкека.