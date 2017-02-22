Налоговую декларацию можно сдать до конца февраля

22 февраля 2017, 9:14 Комментарии

Налоговые органы страны начали работать в особом режиме, осуществляя прием Единой налоговой декларации (ЕНД) до полуночи, сообщает пресс-служба ГНС.

Дежурства установлены в целях полного и всестороннего оказания помощи налогоплательщикам в предоставлении декларации.

"В частности, в период до 28 февраля, включая праздничные и выходные дни, прием деклараций будет осуществляться во всех налоговых органах с 9:00 до полуночи. Налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее по окончании рабочего дня, то есть после 18.00", – говорится в сообщении

Напомним, что юридические лица до 1 марта, физические лица до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2016 год доходах или представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.