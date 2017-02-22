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В Кыргызстане впервые проведена операция по имплантации слухового аппарата

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411411-ru.html

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22 февраля 2017, 9:25       Комментарии

В Медицинском центре КГМА им. И.К.Ахунбаева известный лор-хирург клиники Аполло (Индия) Суреш Нарука впервые провел операцию BAHA (bone anchored hearing aid) по установлению имплантата для слухового аппарата костного звукопроведения. Он также выполнил ряд санирующих операций на ухе, сообщает пресс-служба Минобразования
"Доктор Суреш Нарука является хирургом-новатором в области отоларингологии. Он прибыл из Индии в Кыргызстан во второй раз для  обмена опытом и практическими навыками с молодыми хирургами нашей страны. Его методы лечения заболеваний уха, носа, горла, а также головы и шеи тщательно изучаются в различных медицинских вузах и успешно применяются на практике", – говорится в сообщении.

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