НАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетах

Аэрокосмическое агентство НАСА проведет сегодня, 22 февраля, пресс-конференцию, посвященную экзопланетам, передает Интерфакс.

В анонсе отмечается, что темой выступления станет некое "открытие за пределами нашей Солнечной системы". Других подробностей пока не приводится. Пресс-конференция состоится в 21.00 по московскому времени, трансляция будет вестись на сайте агентства и на телеканале Nasa TV. Объявление уже взволновало ученое сообщество и социальные СМИ.

"У НАСА пресс-конференция в среду об экзопланете, и люди, которые в курсе, намекают, что это нечто важное", - пишет Buzz Feed в "Твиттере".

По самым оптимистичным предположениям, аэрокосмическое агентство может объявить о том, что за пределами Солнечной системы была найдена некая планета, где теоретически возможна жизнь.

Как ранее сообщалось, на пресс-конференции в мае 2016 года НАСА подтвердило существование 1284 экзопланет вне солнечной системы. Как уточнил главный научный сотрудник в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне Эллен Стофан, это число в два раза превосходит количество планет, ранее обнаруженных с помощью телескопа "Кеплер".

Анализ был проведен на основании данных каталога кандидатов в планеты, полученных телескопом "Кеплер" в июле 2015 года. Было идентифицировано 4 302 потенциальных планет. Для 1 284 кандидатов, возможность быть названной планетой превысила 99%, что представляет необходимый минимум, требуемый для получения статуса планеты.

Еще 1 327 кандидатов на статус планеты, по всей видимости, ими не являются, так как вероятность у них ниже 99%, и они требуют дальнейших исследований. Оставшиеся 707, видимо, являются астрофизическими явлениями.

В настоящее время НАСА пристально изучает десятки планет, которые обращаются вокруг звезд наподобие нашего Солнца.

Первая открытая экзопланета, похожая на Землю, была Kepler-186f, напоминает The International Business Times. Небесное тело получило такое название, поскольку было найдено с помощью орбитального телескопа "Кеплер". Это первая планета с радиусом, близким к земному, обнаруженная в обитаемой зоне другой звезды. Размеры планеты всего на 10% больше нашей. Она находится в планетной системе красного карлика Kepler-186 в созвездии Лебедя на расстоянии 492 световых лет от Земли. О ее открытии было объявлено 17 апреля 2014 года. Планета обращается вокруг своей звезды на благоприятном для возникновения жизни расстоянии. В связи с этим исследователи не исключают, что на ней может существовать вода в жидкой форме.

Позже, в июле 2015 года, НАСА заявило об обнаружении планеты, максимально похожей на Землю. Находка также была сделана благодаря космическому телескопу "Кеплер" и получила имя Kepler 452. Планета вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, по сходной с земной орбите, так что год на ней равен 380 земным дням. Kepler 452 в полтора раза больше Земли. Ее возраст составляет 6 млрд лет (против 4,5 млрд у Земли). Расстояние, на которое она удалена от звезды, а также твердая поверхность делают возможным наличие на ней жизни. Единственная загвоздка состоит в том, что обнаруженный "близнец" Земли находится от нее на расстоянии 1,4 тыс. световых лет - путешествие до Kepler 452 при существующих сейчас технологиях займет порядка 550 млн земных лет.