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В Узбекистане вводят в обращение 10-тысячную купюру

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355788_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411409-ru.html

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22 февраля 2017, 9:14       Комментарии

Вскоре в Узбекистане введут в обращение самую крупную купюру номиналом в 10 тысяч сумов. Дизайн банкноты уже утвержден решением Сената Олий Мажлиса, сообщают местные СМИ.
Согласно документу эскиз новой купюры уже передан в Центральный банк республики. В ближайшее время начнется производство 10-тысячных банкнот.
На данный момент самой крупной купюрой в Узбекистане считается 5 тысяч сумов. Эти денежные билеты Центробанк Узбекистана выпустил в обращение 1 июля 2013 года.

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