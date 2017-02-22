В Узбекистане вводят в обращение 10-тысячную купюру

22 февраля 2017, 9:14 Комментарии

Вскоре в Узбекистане введут в обращение самую крупную купюру номиналом в 10 тысяч сумов. Дизайн банкноты уже утвержден решением Сената Олий Мажлиса, сообщают местные СМИ.

Согласно документу эскиз новой купюры уже передан в Центральный банк республики. В ближайшее время начнется производство 10-тысячных банкнот.

На данный момент самой крупной купюрой в Узбекистане считается 5 тысяч сумов. Эти денежные билеты Центробанк Узбекистана выпустил в обращение 1 июля 2013 года.