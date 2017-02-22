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ЮНЕСКО: Эксперты соберутся с целью определить приоритетные направления работ по охране культурного наследия в освобождённых районах Ирака

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/iunesko/

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411408-ru.html

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22 февраля 2017, 9:09       Комментарии

Бишкек, 22 февраля /Кабар/. Иракские и международные эксперты соберутся в ЮНЕСКО 23 и 24 февраля, чтобы оценить состояние культурного наследия в освобождённых районах Ирака, определить приоритеты в области его сохранения, выдвинуть инициативы по защите археологических объектов, наследия городов, религиозных памятников и мест, музейных коллекций, а также исторических рукописей. Кроме того, на встрече будут обсуждаться меры по предотвращению разграбления объектов культурного наследия и незаконного оборота культурных ценностей.
Встреча будет открыта для аккредитованных СМИ. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова откроет Международную координационную конференцию по сохранению культурного наследия в освобождённых районах Ирака вместе с министром образования Ирака Мохаммедом Икбалем Омаром и министром культуры Ирака Фарьядом Равандози.
Около 80 экспертов примут участие в рабочих заседаниях, главной темой которых будет охрана археологических памятников и предотвращение их разграбления. Особое внимание будет уделено таким памятникам, как Нимруд и объектам Всемирного наследия Ашшур (Калат-Шергат) и Хатра. Другой темой обсуждения будет состояние музеев и их коллекций, а также предотвращение незаконной торговли объектами культурного наследия. В ходе рабочих заседаний также будет обсуждаться текущее состояние исторических зданий и религиозного наследия и меры по их охране.
Заседание завершится принятием оперативного плана действий в чрезвычайных ситуациях и среднесрочных проектов по охране культурного наследия, которые будут представлены государствам-членам ЮНЕСКО в ходе информационной сессии, организованной с целью заручиться поддержкой для их реализации.
Данное мероприятие организовано ЮНЕСКО и министерством культуры Ирака при финансовой поддержке правительства Японии в рамках проекта, реализуемого Представительством ЮНЕСКО в Ираке, "Превентивная охрана музейных коллекций и культурного наследия Ирака, находящихся под неминуемой угрозой".

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