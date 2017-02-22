Россия планирует обеспечить мигрантов из ЦА квотами на поездку в хадж

22 февраля 2017, 8:57 Комментарии

БИШКЕК, 22 фев - Sputnik. Совет муфтиев РФ попросил власти Королевства Саудовской Аравии позволить трудовым мигрантам из стран Центральной Азии совершать хадж и умру (малый хадж) по российским квотам, пишет РИА Новости со ссылкой на главного муфтия Равиля Гайнутдина.

По его словам, у России 20 тысяч 500 мест, из числа мигрантов смогут отправляться в паломничество 200-400 человек. Гайнутдин объяснил, что европейским странам королевство обеспечило льготные условия. Например, трудовым мигрантам выдают визы для хаджа - таким образом, они имеют право ехать в Мекку вместе с гражданами конкретного государства.

"Мы тоже готовы отдавать трудовым мигрантам часть квоты. Надеемся на положительное решение властей Саудовской Аравии. Они отнеслись к этому предложению с пониманием", - сказал священнослужитель.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов добавил, что в паломничество потенциально сможет отправиться "очень большой процент" работающих в столице мигрантов. Этот вопрос он назвал актуальным.

Паломничество в Мекку (Саудовская Аравия) - пятый из обязательных актов поклонения, предписываемых исламом. Хотя бы раз в жизни его должен совершить каждый мусульманин, имеющий такую возможность.