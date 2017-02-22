В Бишкеке предпринимателей обучат вывозить товары с наименьшими затратами

22 февраля 2017, 9:10 Комментарии

БИШКЕК, 22 фев - Sputnik. В Бишкеке 3-5 апреля пройдет третий международный семинар "Введение в логистику и управление цепочкой поставок: навыки LSCM для продвижения мировой торговли, трудоустройства и развития экономики в целом", сообщает Торгово-промышленная палата. КР

ТПП напоминает, что Кыргызстан теряет позиции в индексе эффективности логистики: сегодня страна стоит в этом рейтинге на 149-м месте среди 160 государств.

"Многие бизнес-структуры уже начали осознавать, что правильно поставленная логистика и управление цепочкой поставок не только повышают прибыльность предприятия, но и оказывают положительное влияние на развитие экономики страны в целом", - говорится в сообщении.

Семинар предназначен для представителей органов государственной власти, работников сфер промышленности, торговли, транспорта и коммуникаций. Его будут проводить эксперты и практики.