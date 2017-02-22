Positiff: В Бишкек привезут Казанскую Вышенскую икону Божией Матери

22 февраля 2017, 8:35 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки...
Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис", для предотвращения дорожно-транспортных проишествий, проводит работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса.
В Бишкек из России 22 февраля привезут Казанскую Вышенскую икону Божией Матери и частицу святых мощей святителя Феофана Затворника, который в уединении молился перед чудотворным образом.
В ряду средств для предотвращения инсульта существуют такие, которые доступны практически всем. Ученые из США установили, что предотвратить опасное для жизни кровоизлияние в мозг эффективно помогают куриные яйца.
В Швеции известный узбекский имам Обидхон-кори Назаров, который был ранен в голову 22 февраля 2012 возле своего дома в шведском городе Стромсунде, выздоровел и уже начал говорить.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 февраля. По республике без осадков, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -4...-9
днем: +3...+8
Таласская область
ночью: -10...-15
днем: +2...+7
Баткенская область
ночью: -3...-8
днем: +3...+8
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -5...-10
днем: +3...+8
Иссык-Кульская область
ночью: -7...-12
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -20...-25
днем: -7...-12
В Бишкеке без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6...-8, максимальная температура воздуха днем +6...+8.