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Администрация Трампа начинает ужесточать правила иммиграцииАдминистрация Трампа начинает ужесточать правила иммиграцииПрогноз погоды: в Бишкек идет веснаПрогноз погоды: в Бишкек идет весна

Positiff: В Бишкек привезут Казанскую Вышенскую икону Божией Матери

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411405-ru.html

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Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки...
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Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 февраля. По республике без осадков, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -4...-9
днем: +3...+8
Таласская область
ночью: -10...-15
днем: +2...+7
Баткенская область
ночью: -3...-8
днем: +3...+8
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -5...-10
днем: +3...+8
Иссык-Кульская область
ночью: -7...-12
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -20...-25
днем: -7...-12
В Бишкеке без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6...-8, максимальная температура воздуха днем +6...+8.

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