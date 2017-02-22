Negatiff: Семейная пара ограбила пенсионеров на $3000, после чего купила "Мерседес-Бенц"

22 февраля 2017, 8:45 Комментарии

Информационное агентство АКИpress предлагает подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера.

В Жайылском районе безработная семейная пара, у которой 4-месячная дочь, ограбила пенсионеров на $3000, после чего купила "Мерседес-Бенц".

В городе Оше жители двух многоквартирных домов, которые были признаны аварийными, хотят продать жилье по 50 тыс. долларов.

В 2016 году в Минсоцразвития поступило 1,3 тыс. жалоб от граждан, в основном жаловались на предмет пособий и гумпомощи

На трассе Бишкек-Ош водители устроили затор, выехав на встречку на месте схода лавины.

В Нью-Йорке скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин