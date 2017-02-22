Прогноз погоды: в Бишкек идет весна

22 февраля 2017, 8:30 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 22-24 февраля без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

<table border="1"> <tr> <td>22 февраля</td> <td>23 февраля</td> <td>24 февраля</td> </tr> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> </tr> <tr> <td> -6°…-8°</td> <td>+6°…+8°</td> <td>-6°…-8°</td> <td>+7°…+9°</td> <td>-2°…-4°</td> <td>+9°…+11°</td> </tr> </table>