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Администрация Трампа начинает ужесточать правила иммиграцииАдминистрация Трампа начинает ужесточать правила иммиграцииФутбольные вопросы — бишкекчан приглашают на интеллектуальную игруФутбольные вопросы — бишкекчан приглашают на интеллектуальную игру

Прогноз погоды: в Бишкек идет весна

Источник:
http://knews.kg/2017/02/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411403-ru.html

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22 февраля 2017, 8:30       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 22-24 февраля без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>22 февраля</td> <td>23 февраля</td> <td>24 февраля</td> </tr> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> </tr> <tr> <td> -6°…-8°</td> <td>+6°…+8°</td> <td>-6°…-8°</td> <td>+7°…+9°</td> <td>-2°…-4°</td> <td>+9°…+11°</td> </tr> </table>

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