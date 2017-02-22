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Администрация Трампа начинает ужесточать правила иммиграции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/admini...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411402-ru.html

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22 февраля 2017, 8:41       Комментарии

Администрация президента США Дональда Трампа будет депортировать нелегальных иммигрантов, но оставит в силе меры в защиту тех, кого ввезли в страну еще детьми. 21 февраля министерство внутренней безопасности выпустило инструкцию с перечислением этапов введения в действие исполнительного указа Трампа об ужесточении правил иммиграции.
В документе на все имеющие к этому отношение учреждения возлагается обязанность устанавливать личность всех, кто попал в страну нелегально, задерживать их и высылать.
При этом оставлена в силе принятая еще в 2012 году программа защиты от депортации 750 тысяч иммигрантов, ввезенных в страну детьми.
16 февраля Дональд Трамп отозвал из апелляционного суда жалобу на решение федерального судьи приостановить действие указа от 27 января о временном запрете въезда в страну граждан семи стран и приостановке приема беженцев. Но при этом президент обещал ввести новые жесткие меры против незаконных иммигрантов.

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