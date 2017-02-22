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Работодатели вмешаются в учебу студентов — потенциальных сотрудников в КРРаботодатели вмешаются в учебу студентов — потенциальных сотрудников в КР

МИД Казахстана вручил ноту Кыргызстану из-за критики Атамбаева в адрес страны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mid-ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411401-ru.html

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22 февраля 2017, 8:52       Комментарии

Министерство иностранных дел Казахстана накануне вручило ноту временному поверенному в делах Кыргызстана Кайнарбеку Токтомушеву в связи с высказываниями президента Алмазбека Атамбаева, пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
"На состоявшейся встрече заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев вручил кыргызскому дипломату ноту, в которой было выражено "удивление и несогласие в связи с высказыванием 17 февраля 2017 года президента Кыргызстана" в эфире телеканала Euronews", – говорится в сообщении.
В документе указывается, что в ходе различных переговоров на всех уровнях вплоть до настоящего времени официальный Бишкек не поднимал вопроса "блокады и человеческих жертв". По мнению казахской стороны, это свидетельствует о конъюнктурности его появления в текущих условиях. МИД напомнил, что ранее руководство Киргизии неоднократно подчеркивало роль Казахстана в урегулировании кризисной ситуации, сложившейся в соседнем государстве весной 2010 года. Такую же оценку давали многие международные структуры.
Официальная позиция Астаны по данному вопросу изложена в заявлении МИД Республики Казахстан от 19 мая 2010 года.
"В завершение, казахстанская сторона заявляет о приверженности духу традиционно братских отношений между двумя народами и Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой", – подчеркивается в пресс-релизе.
Напомним, глава государства в ходе интервью телеканалу Евроньюс, напомнил о закрытии границ со стороны Казахстана во время апрельских событий в 2010 году. МИД Кыргызстана разъяснил казахстанской стороне заявления президента. Первый замминистра иностранных дел КР Динара Кемелова в ходе приема посла Казахстана Айымдоса Бозжигитова рассказала о ситуации 2010 года, когда перекрытые границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали серьезные проблемы для людей, включая ситуации, приведшие к летальному исходу граждан Кыргызстана.

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