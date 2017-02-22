"Я гонюсь за мечтой" - сноубордист-паралимпиец из США Флеми в Кыргызстане

22 февраля 2017, 8:27 Комментарии

23 февраля на горнолыжной базе "Каракол" сноубордист-паралимпиец Дастин Флеминг проведет занятия по зимним видам спорта для 30 местных детей-сирот и детей из нуждающихся семей Каракола и близлежащих сел.

"Я снова гонюсь за мечтой, и эта мечта – стать участником Паралимпийских игр 2018 года в Южной Корее ", - говорит Дастин. Он путешествует по всему миру, участвуя в соревнованиях, чтобы попасть в национальную сборную команды США, и это является делом его жизни.

Дастин также встретится с кыргызстанскими спортсменами и руководителями Государственного агентства физической культуры и спорта КР, Федерации сноуборда и Национального Паралимпийского комитета.

В апреле 2004 года Дастин Флеминг начал службу в элитном подразделении корпуса морской пехоты США "Force Recon". Два года спустя, в 2006 году жизнь Дастина радикально изменилась. Во время совершения пешего патруля он получил ранение в правую ногу. После ранения и потери ноги перед Дастином встали трудные вопросы о том, как жить дальше.

В ноябре 2012 года он оставил свой дом и стал жить в горах, чтобы начать тренировки в новом виде спорта – сноубординге.