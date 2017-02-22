Футбольные вопросы — бишкекчан приглашают на интеллектуальную игру

22 февраля 2017, 8:29 Комментарии

БИШКЕК, 22 фев - Sputnik. В Бишкеке состоится интеллектуальная игра "Quiz Night" на тему мирового футбола, сообщила пресс-служба федерации данного вида спорта.

Интеллектуальные соревнования стартуют 27 февраля в 16.00 в одном из спортивных пабов города. В них могут участвовать шесть команд по пять человек в каждой. Заявку можно отправить на почту пресс-службы Федерации футбола КР (press@ffkr.kg), указав Ф.И.О. участников, название команды и контактные телефоны.

Команды получат ценные призы от организаторов и партнеров мероприятия, обещают в федерации.