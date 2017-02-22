Работодатели вмешаются в учебу студентов — потенциальных сотрудников в КР

22 февраля 2017, 8:43 Комментарии

БИШКЕК, 22 фев - Sputnik. В Кыргызстане реализуется проект дуального обучения, по нему обучают швей в двух профлицеях, сообщает пресс-служба Азиатского банка развития.

Дуальная форма обучения - это участие работодателей в процессе подготовки кадров. Студенты получают теоретические знания в профлицее и закрепляют их на производстве. При этом наиболее талантливые уже в процессе учебы получают оплату за свой труд.

"Проведенный ранее опрос в данных профлицеях показал, что многие учащиеся довольны новой формой обучения. Они отметили, что быстрее адаптируются, улучшаются их коммуникативные и профессиональные навыки", - говорится в сообщении.

Работодатели также довольны новой системой. В свою очередь Агентство начального и среднего образования планирует использовать успешный опыт пилотного проекта в других приоритетных отраслях экономики.