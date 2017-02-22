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Работодатели вмешаются в учебу студентов — потенциальных сотрудников в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411397-ru.html

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22 февраля 2017, 8:43       Комментарии

БИШКЕК, 22 фев - Sputnik. В Кыргызстане реализуется проект дуального обучения, по нему обучают швей в двух профлицеях, сообщает пресс-служба Азиатского банка развития.
Дуальная форма обучения - это участие работодателей в процессе подготовки кадров. Студенты получают теоретические знания в профлицее и закрепляют их на производстве. При этом наиболее талантливые уже в процессе учебы получают оплату за свой труд.
"Проведенный ранее опрос в данных профлицеях показал, что многие учащиеся довольны новой формой обучения. Они отметили, что быстрее адаптируются, улучшаются их коммуникативные и профессиональные навыки", - говорится в сообщении.
Работодатели также довольны новой системой. В свою очередь Агентство начального и среднего образования планирует использовать успешный опыт пилотного проекта в других приоритетных отраслях экономики.

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