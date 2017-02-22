Гарвардские генетики собираются возродить мамонтов

22 февраля 2017, 8:02 Комментарии

Последние шерстистые мамонты вымерли 4000 лет назад на острове Врангеля у северного побережья Чукотки, но сейчас ученые Гарварда готовы возродить их, взяв за основу гены азиатского слона. Об этом, как пишет издание Хайтек, стало известно на проходящем в Бостоне собрании Американской ассоциации содействия развитию науки.

"Наша цель - создать гибридный эмбрион слона и мамонта, - заявил профессор Джордж Черч. - На самом деле, он будет больше похож на слона с рядом черт мамонта. Мы еще не пришли к этому, но это может случиться через пару лет".

У помеси слона с мамонтом будут маленькие уши, подкожный жир, длинная косматая шерсть и кровь, не боящаяся морозов. Для проведения такой операции ученые используют технологию CRISPR, сообщает The Guardian.

Возвращение к жизни вымершего вида стало возможным благодаря технологии CRISPR, позволившей точно отделить нужную часть ДНК замерзшего тысячи лет назад в Сибири мамонта.

До сих пор генетики останавливались на фазе создания клетки, но теперь смогут продвинуться дальше и вырастить эмбрион. Однако, по их словам, пройдет еще несколько лет, прежде чем родится живой слономамонт. Хотя бы потому, что Черч собирается выращивать гибрид в искусственной матке, а не использовать для этого суррогатную мать-слониху. Технология инкубатора для млекопитающих еще не создана.

По словам Черча, "прививка" генов мамонта поможет сохранить популяцию азиатского слона, хотя и в измененной форме. Впрочем, другие ученые не так уверены в пользе и этичности такой процедуры. "Мамонт был не просто набором генов, он был социальным животным, как современный азиатский слон. Что произойдет, если появится гибрид слона и мамонта? Как его примут другие слоны?" - задается риторическим вопросом профессор зоологии Мэтью Кобб из Университета Манчестера.

Генетикам Китая удалось вырастить коров, устойчивых к туберкулезу, введя в их геном резистентный к этому заболеванию ген. При этом каких-либо нежелательных побочных эффектов замечено не было. Для этого они использовали модифицированную технологию CRISPR/Cas9n, давшую лучший результат.