Возрождая боевые традиции. В суворовском училище отметили День 23 февраля

22 февраля 2017, 8:16 Комментарии

21 февраля в суворовском училище имени Героя Советского Союза генерал-майора Д.Асанова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие руководство Генерального штаба, воспитанники, офицеры и преподавательский состав военно-учебного заведения.

Обращаясь с поздравительным словом к кадетам, начальник Генштаба Райимберди Дуйшенбиев подчеркнул, что 23 февраля по праву считается праздником тех, кто достойно и самоотверженно исполнил свой долг перед Отечеством, кто всегда готов встать на защиту своего народа и своей страны.

"У кыргызов испокон веков армия служила гарантом государственности. Наш кыргызский народ всегда защищал свободу и независимость родной земли, и мы - потомки наших великих предков гордимся этим и достойно продолжаем наше священное дело", - сказал генерал-майор.

Дуйшенбиев в торжественной обстановке вручил отличникам учебы, преподавательскому составу и офицерам военного лицея ведомственные медали, грамоты и ценные подарки.