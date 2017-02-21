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Возрождая боевые традиции. В суворовском училище отметили День 23 февраля

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355787_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411395-ru.html

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22 февраля 2017, 8:16       Комментарии

21 февраля в суворовском училище имени Героя Советского Союза генерал-майора Д.Асанова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.
В мероприятии приняли участие руководство Генерального штаба, воспитанники, офицеры и преподавательский состав военно-учебного заведения.
Обращаясь с поздравительным словом к кадетам, начальник Генштаба Райимберди Дуйшенбиев подчеркнул, что 23 февраля по праву считается праздником тех, кто достойно и самоотверженно исполнил свой долг перед Отечеством, кто всегда готов встать на защиту своего народа и своей страны.
"У кыргызов испокон веков армия служила гарантом государственности. Наш кыргызский народ всегда защищал свободу и независимость родной земли, и мы - потомки наших великих предков гордимся этим и достойно продолжаем наше священное дело", - сказал генерал-майор.
Дуйшенбиев в торжественной обстановке вручил отличникам учебы, преподавательскому составу и офицерам военного лицея ведомственные медали, грамоты и ценные подарки.

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