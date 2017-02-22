Более 10 тыс. госслужащих Кыргызстана имеют классные чины, дипломатические и налоговые ранги и звания, - ГКС

22 февраля 2017, 5:11 Комментарии

На сегодняшний день 10 тыс. 655 госслужащих имеют классные, дипломатические и налоговые ранги, специальные классные чины и звания. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии Государственной кадровой службы КР за 2016 год.

Как сообщила пресс-служба, в 2017 году приказом ГКС были присвоены классные чины 385 муниципальным служащим, замещающим главные должности в органах местного самоуправления.

В 2016 году за внесенный вклад в трудовую и иную деятельность, поощрены 1 тыс. 73 государственных служащих.

Также было отмечено, что на административных должностях в системе государственной службы работают 97 кандидатов наук и 16 докторов наук.