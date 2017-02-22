Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.50 $/гр (-0.22) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 2016 году в Минсоцразвития поступило 1,3 тыс. жалоб от граждан, в основном жаловались на предмет пособий и гумпомощиВ 2016 году в Минсоцразвития поступило 1,3 тыс. жалоб от граждан, в основном жаловались на предмет пособий и гумпомощи

Более 10 тыс. госслужащих Кыргызстана имеют классные чины, дипломатические и налоговые ранги и звания, - ГКС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411393-ru.html

Похожие новости

Видео — "Кыргызстан в цифрах". Объекты строительства

Кыргызстанские хоккеисты бьют соперников — победа над командой из Филиппин

Больному раком малышу из Кыргызстана кто-то пожертвовал более 3,5 млн сомов

Вице-премьер: Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются лучшими в регионе

Кыргызстанец на турнире в США завоевал золото и путевку на ЧМ по джиу-джитсу

22 февраля 2017, 5:11       Комментарии

На сегодняшний день 10 тыс. 655 госслужащих имеют классные, дипломатические и налоговые ранги, специальные классные чины и звания. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии Государственной кадровой службы КР за 2016 год.
Как сообщила пресс-служба, в 2017 году приказом ГКС были присвоены классные чины 385 муниципальным служащим, замещающим главные должности в органах местного самоуправления.
В 2016 году за внесенный вклад в трудовую и иную деятельность, поощрены 1 тыс. 73 государственных служащих.
Также было отмечено, что на административных должностях в системе государственной службы работают 97 кандидатов наук и 16 докторов наук.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум