В 2016 году в Минсоцразвития поступило 1,3 тыс. жалоб от граждан, в основном жаловались на предмет пособий и гумпомощи

22 февраля 2017, 4:13 Комментарии

В Министерство труда и социального развития в 2016 году поступило 1 тыс. 383 заявлений и жалоб граждан. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

В региональном разрезе структура поступивших заявлений по нарастанию выглядит следующим образом:

Так, от жителей Бишкека поступило 44,5% от общего количества, Ошская область - 8,4%, Чуйская область - 15,1%, Жалал-Абадская область - 9,1%, Нарынская область - 10,2%, Иссык-Кульская область - 7,0%, Баткенская область - 2,6% и Таласская область - 3,1%.

По предмету обращения поступившие заявления имеют следующую структуру:

- государственные пособия - 20,8% (287 заявлений);

- оказание материальной/гуманитарной помощи - 20% (276);

- предоставление льгот - 12,4% (172);

- определение группы инвалидности - 7,3% (101);

- услуги семье и детям - 6,9% (96);

- услуги ЛОВЗ и пожилых граждан - 6,6% (91);

- содействия в трудоустройстве и занятости - 11,9% (165);

- разное (слуховой аппарат, зубо-протезирование, определение в ССУ, жалоба на руководителей и работников УСР, путевки на сан.курорт, гендер, правовые, финансовые вопрос и др.) - 14,1% (195 ед.).

За отчетный период посредством интернет-портала Kattar.kg поступило 48 обращений граждан.

Кроме того, руководство министерства приняло всего 367 человек, 211 из которых принял министр, статс-секретар - 50, заместители министра приняли 106 человек.

Общественная приемная приняла 686 человек, из них положительно решены вопросы 342 человек, остальным даны разъяснения.