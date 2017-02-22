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В 2016 году в Минсоцразвития поступило 1,3 тыс. жалоб от граждан, в основном жаловались на предмет пособий и гумпомощи

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411392-ru.html

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22 февраля 2017, 4:13       Комментарии

В Министерство труда и социального развития в 2016 году поступило 1 тыс. 383 заявлений и жалоб граждан. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
В региональном разрезе структура поступивших заявлений по нарастанию выглядит следующим образом:
Так, от жителей Бишкека поступило 44,5% от общего количества, Ошская область - 8,4%, Чуйская область - 15,1%, Жалал-Абадская область - 9,1%, Нарынская область - 10,2%, Иссык-Кульская область - 7,0%, Баткенская область - 2,6% и Таласская область - 3,1%.
По предмету обращения поступившие заявления имеют следующую структуру:
- государственные пособия - 20,8% (287 заявлений);
- оказание материальной/гуманитарной помощи - 20% (276);
- предоставление льгот - 12,4% (172);
- определение группы инвалидности - 7,3% (101);
- услуги семье и детям - 6,9% (96);
- услуги ЛОВЗ и пожилых граждан - 6,6% (91);
- содействия в трудоустройстве и занятости - 11,9% (165);
- разное (слуховой аппарат, зубо-протезирование, определение в ССУ, жалоба на руководителей и работников УСР, путевки на сан.курорт, гендер, правовые, финансовые вопрос и др.) - 14,1% (195 ед.).
За отчетный период посредством интернет-портала Kattar.kg поступило 48 обращений граждан.
Кроме того, руководство министерства приняло всего 367 человек, 211 из которых принял министр, статс-секретар - 50, заместители министра приняли 106 человек.
Общественная приемная приняла 686 человек, из них положительно решены вопросы 342 человек, остальным даны разъяснения.

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