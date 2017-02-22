22 февраля 2017, 3:14 Комментарии

Министерство труда и социального развития Кыргызстана опубликовало список вакансий Молодежной биржи труда.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Боконбаева, 99.

<table border="1"> <tr> <td> СЛУЖАЩИЕ

</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования

</td> </tr> <tr> <td> Офис-менеджер

<ul> <li> В отдел аренды

</li> <li> 18-23 года

</li> <li> Можно без опыта работы

</li> <li> Стажировка, обучение бесплатное

</li> <li> Кырг/русск.яз

</li> <li> ПК

</li> <li> Р/Д с 9-00 до 19-00 ч.

</li> <li> З/П сдельная % от 10000 до 15000 с.

</li> <li> Можно студенток, учащихся в первую смену (для них Р/Д с 13-00 до 19-00 ч.)

</li> <li> 1 выходной

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сетевой администратор

<ul> <li> Оператор связи

</li> <li> Работа в Оше

</li> <li> Стаж работы

</li> <li> Не менее года

</li> <li> Мужчина

</li> <li> В.О.

</li> <li> Хорошее владение русским яз.

</li> <li> Англ. яз - предпочтительно

</li> </ul> Системный администратор

<ul> <li> Отдела эксплуатации опорной сети

</li> <li> От 25 лет

</li> <li> В.О. - телекоммуникации

</li> <li> Опыт не менее 2-х лет

</li> <li> Обслуживание оборудования

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Менеджер

<ul> <li> По работе с клиентами

</li> </ul> <ul> <li> 20 - 55 лет

</li> <li> Обучение за счет компании

</li> <li> Не студенты

</li> <li> ПК

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Операторы

<ul> <li> Контакт-центров

</li> <li> Смены дневные/вечерние

</li> <li> Парни, девушки

</li> <li> От 18 лет

</li> <li> Знание языков кырг/русск/англ/узбекс

</li> <li> Минимум 2 языка

</li> <li> ПК

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Программист

<ul> <li> Опыт работы не менее 3-х лет

</li> </ul> Внутренний аудитор

<ul> <li> Опыт бухгалтерско-ревизионной работы не менее 3 - х лет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Бухгалтер

<ul> <li> Стаж не менее 2-х лет

</li> </ul> Специалист по маркетингу

<ul> <li> Англ.яз

</li> <li> 25-35 лет

</li> </ul> Менеджер

<ul> <li> По строительным материалам

</li> </ul> Инженер-технолог

<ul> <li> Лакокрасочных материалов

</li> <li> Можно образование химбиолг

</li> <li> Стаж не менее 3-х лет

</li> <li> С отличным знанием лакокрасочных технологий

</li> <li> У всех питание за счет предприятия

</li> <li> Оплачиваемый отпуск и больничный

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Супервайзеры

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Мерчендайзер

Ассистент бренд-менеджера

</td> </tr> <tr> <td> Системный администратор-дизайнер

Переводчики

<ul> <li> Китайского

</li> <li> Английского

</li> <li> Кыргызского

</li> <li> Узбекского

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Экономист-плановщик

<ul> <li> Женщина

</li> <li> Мужчина

</li> <li> Опыт работы

</li> <li> До 55 лет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Хостес

Администратор

<ul> <li> Опыт работы на банкетах не менее года

</li> <li> Можно совмещать с учебой

</li> <li> Евр.нац.

</li> <li> 22-30 лет

</li> <li> Р/Д с 18-00 до 6 утра

</li> <li> 2 х 2

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Начальник отдела

<ul> <li> Стаж не менее 3-х лет

</li> </ul> Ведущий специалист

Специалист

Инженер строитель

</td> </tr> <tr> <td> Менеджеры

<ul> <li> По продажам

</li> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Можно студентов

</li> <li> Р/Д с 9-00 до 18-00 ч.

</li> <li> З/П 6500 с. оклад +10%

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Кассиры

<ul> <li> З/П 10-12000 с.

</li> <li> ПК

</li> <li> Р/Д 2 х 2

</li> </ul>

</td> </tr> <tr> <td> Мерчендайзер

<ul> <li> Выставлять товар

</li> <li> Можно студентов

</li> <li> Суббота выходной

</li> <li> Р/Д с 15-00 до 21-00 ч.

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Маркетолог

<ul> <li> Опыт работы не менее 2-х лет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

<ul> <li> Специалист офиса продаж и обслуживания

</li> </ul> Старший специалист 1С

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Ведущий инженер строитель

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

<ul> <li> Специалист контакт-центра (можно студентов)

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Администратор

Офис - менеджер

<ul> <li> Опыт работы

</li> <li> ПК

</li> </ul> Гл.бухгалтер

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Приходящий бухгалтер

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Менеджер

<ul> <li> По продажам

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Бухгалтер

<ul> <li> Девушка

</li> <li> 1 С

</li> <li> Можно без опыта

</li> </ul> Операторы

<ul> <li> На пульт

</li> <li> Девушки

</li> <li> З/П 8500 с.

</li> <li> Сутки х 3-е

</li> </ul> Менеджер

<ul> <li> С о знанием китайского языка

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Администратор

<ul> <li> Опыт работы /без опыта

</li> <li> С 25 лет и выше

</li> <li> Обучение

</li> </ul> Кассир

<ul> <li> Опыт работы

</li> <li> З/П 900 с/сутки

</li> </ul> Менеджер по доставке

<ul> <li> Хорошее знание ПК

</li> </ul>

</td> </tr> <tr> <td> Администратор

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Администраторы

<ul> <li> 28-35 лет

</li> <li> Опыт работы не менее 2-х лет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Кассиры

<ul> <li> На ресепшн

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сметчик

Специалисты

<ul> <li> По стандартизации

</li> </ul> Маркетологи

</td> </tr> <tr> <td> ОБРАЗОВАНИЕ

</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования

</td> </tr> <tr> <td> Преподаватель

<ul> <li> ОИВТ

</li> <li> Авиамоделирования

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Воспитатель

Музработник

Логопед

</td> </tr> <tr> <td> Бесплатные краткосрочные курсы

<ul> <li> Компьютерной грамотности

</li> <li> Английский язык

</li> <li> Швеи

</li> <li> Подростки 14 - 18 лет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Преподаватель

<ul> <li> Англ.яз

</li> <li> Русского яз.

</li> <li> Математики

</li> <li> Географии

</li> <li> Начальные классы

</li> <li> Опыт работы не менее года

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Инструктор

<ul> <li> В тренажерный зал

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> Инструктор

<ul> <li> Аэробики

</li> <li> Йоги

</li> </ul> Педагог

<ul> <li> Начальные классы

</li> </ul> Преподаватели

<ul> <li> Музыки

</li> <li> ИЗО

</li> <li> Англ.яз

</li> <li> Кырг.яз

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Преподаватель

<ul> <li> Физики

</li> <li> Русская форма обучения

</li> <li> З/П при собеседовании

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Преподаватель

<ul> <li> Русск.яз

</li> </ul> Психолог

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Методист

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Бесплатные курсы

<ul> <li> Бухгалтер-кассир

</li> <li> Программа "1 С: Предприятие 8,3" (бухгалтерия, менеджмент, администрирование) Знание основ компьютера необходимо

</li> <li> Парикмахерское искусство

</li> <li> Мастер маникюра/педикюра

</li> <li> Швейное мастерство

</li> <li> Мастер по ремонту сотовых телефонов и планшетов

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Преподаватели

<ul> <li> Физкультуры

</li> <li> Информатики

</li> <li> Англ.яз

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования

</td> </tr> <tr> <td> Тестомес

<ul> <li> На слоеное тесто

</li> <li> Р/Д с 8-00 до 18-00 ч.

</li> <li> З/П 600 с/д

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Повар-кондитер

<ul> <li> Выпечка пирожных

</li> <li> Парни

</li> <li> Опыт работы

</li> <li> 20-35 лет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пом.повара

Повар

<ul> <li> Евр.азиат.япон.кухни

</li> </ul> Сушисты

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Пиццеристы

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пом.пекаря

</td> </tr> <tr> <td> Повар-универсал

<ul> <li> Р/Д с 11-00 до 24-00 ч

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Кондитеры

<ul> <li> Девушки

</li> <li> Опыт работы

</li> <li> 25-35 лет

</li> <li> З/П 12000 с.

</li> </ul> Пекари

<ul> <li> С опытом/без опыта

</li> <li> Парни

</li> <li> Городская прописка

</li> <li> 20-35 лет

</li> <li> З/П 12000 с.

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пом.повара

<ul> <li> Р/Д с 9-30 до 23-30 ч.

</li> <li> Санкнижка

</li> <li> Развоза нет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пом.повара

<ul> <li> Желательно опыт работы

</li> </ul> Заготовщик

<ul> <li> (полуфабрикатов)

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> Повар - раздатчица

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Шеф повар

Пом.повара

</td> </tr> <tr> <td> Лепщицы пельменей

<ul> <li> Опыт работы

</li> <li> З/П от выработки

</li> </ul> Повар

<ul> <li> Опыт работы

</li> <li> Женщину

</li> <li> Блины, котлеты, беляши

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Повар-универсал

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пекари

<ul> <li> Парни

</li> <li> Р/Д сутки /двое

</li> <li> Не студенты

</li> <li> Можно без опыта

</li> <li> З/П 700 с. ученические 600 с.

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пекари-кондитеры

<ul> <li> Выпечка булочек

</li> <li> Ночные смены

</li> <li> Р/Д с 19-00 до 6 утра

</li> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Обучают

</li> <li> З/П сдельная

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Повар

<ul> <li> Евр.кухня

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Повар

<ul> <li> Кулинар

</li> <li> На тесто

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> ТОРГОВЛЯ

</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования

</td> </tr> <tr> <td> Торговые агенты

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> От 20 лет

</li> <li> Желательно опыт

</li> <li> З/П оклад + %

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Торговые агенты

<ul> <li> С личным авто

</li> <li> Парни

</li> <li> Опыт работы

</li> <li> Хорошее знание города

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Специалист

<ul> <li> Офиса продаж

</li> <li> Консультации/продажа

</li> <li> Бесплатное обучение

</li> <li> Четкая дикция

</li> <li> Правильная речь

</li> <li> Желательно опыт

</li> <li> Кырг/русск

</li> <li> Работа в Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской, Ошской, Чуйской областях

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавец-консультант

<ul> <li> Девушка

</li> <li> Парень

</li> <li> 18-30 лет

</li> <li> В павильоны

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавец

<ul> <li> Девушка

</li> <li> Можно без опыта

</li> <li> З/П 10000 с.

</li> <li> 1 выходной

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Торговые агенты

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Желательно опыт

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавцы бытовой техники

<ul> <li> График гибкий

</li> <li> Резюме обязательно

</li> <li> Парни до 30 лет

</li> <li> Опыт работы

</li> <li> Не сетевой маркетинг

</li> <li> З/П оклад + %

</li> <li> Требуются постоянно

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Торговые представители-промоутеры

<ul> <li> 16 - 25 лет

</li> <li> Гибкий график

</li> <li> Униформа

</li> <li> Бесплатная связь

</li> <li> Бесплатный обед

</li> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> З/П % 500 -1000 с/д

</li> <li> Требуются постоянно

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавец-консультант

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Р/Д с 8-00 до 20-00 ч.

</li> <li> 18-30 лет

</li> <li> З/П 8000 с.

</li> <li> Можно лиц с ограниченными возможностями (с проблемами опорно-двигательного аппарата)

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавцы

<ul> <li> Девушки

</li> <li> Женщины

</li> </ul> Торговые агенты

<ul> <li> Р/Д с 7-00 до18-00 ч.

</li> <li> З/П % от 15000 с.

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Торговые агенты

<ul> <li> Желательно опыт

</li> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Реализатор

<ul> <li> Лотерейных билетов

</li> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> С 18 лет

</li> <li> Соцпакет

</li> <li> З/П %

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Торговые агенты

<ul> <li> Можно без опыта

</li> <li> Безалкогольная продукция, продукты питания

</li> <li> Р/Д с 8.00 - 16.00 ч.

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавцы

</td> </tr> <tr> <td> СТРОИТЕЛЬСТВО

</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования

</td> </tr> <tr> <td> Электросварщики

Электромонтеры

<ul> <li> 5-6 разряд

</li> <li> Питание за счет предприятия

</li> <li> Оплачиваемый отпуск и больничный

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сборщики

<ul> <li> Мебели

</li> <li> Универсалы

</li> </ul> Сборщики

<ul> <li> Торгового оборудования, наружной рекламы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Автоэлектрик

<ul> <li> Только с опытом работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Аргонная сварка

</td> </tr> <tr> <td> Слесарь

<ul> <li> Опыт работы

</li> <li> 3 - я группа допуска

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Столяры

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Мастера

<ul> <li> Корпусной мебели

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сантехник

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Плотник

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Электрики

</td> </tr> <tr> <td> Сборщики

<ul> <li> Корпусной мебели

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> Ученики

<ul> <li> По сборке корпусной мебели

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Мастер

<ul> <li> По сборке мягкой и корпусной мебели

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> Газоэлектросварщик

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Печатник

<ul> <li> Цифровая машина

</li> <li> Опыт работы обязательно

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Электромонтер

<ul> <li> Высоковольтник

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul>

</td> </tr> <tr> <td> ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования

</td> </tr> <tr> <td> Медсестра

<ul> <li> Опыт работы обязательно

</li> <li> От 30 лет

</li> <li> З/П при собеседовании

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования

</td> </tr> <tr> <td> Официанты

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Приятной внешности

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> От 25 лет

</li> <li> Не студенты

</li> <li> Хорошее владение русск.яз

</li> <li> Англ.яз желательно

</li> <li> З/П 9 %

</li> <li> 2-х разовое питание

</li> <li> На дорогу дают 100 сом

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официантки

<ul> <li> Опыт работы обязательно

</li> <li> Внешность

</li> <li> Хорошо общались на русск.яз

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Опыт работы

</li> <li> Можно студентов в ночную смену

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты

<ul> <li> Желательно парни

</li> <li> Ночная смена

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Приятной внешности

</li> <li> Желательно опыт

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты (в резерв)

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Желательно знание языков англ., японский

</li> <li> З/П %

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Мастер

<ul> <li> Маникюра и педикюра

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> Мастер-универсал

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Не студенты

</li> <li> На постоянную работу

</li> <li> График 2 х 2

</li> <li> Р/Д с 9-30 до 23-00 ч.

</li> <li> Развоза нет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Суточная работа

</li> <li> Можно без опыта работы

</li> <li> Не студенты

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Женский мастер

<ul> <li> Стаж не менее 5 лет

</li> </ul> Мастер маникюра и педикюра

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Мастер-универсал

</td> </tr> <tr> <td> Кальянщик

<ul> <li> Опыт работы обязательно

</li> </ul> Официанты

<ul> <li> Парни, девушки

</li> <li> Со знанием турецкого языка обязательно

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Массажисты

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Косметологи

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Банщицы

<ul> <li> Опыт обязательно

</li> </ul> Пилингисты

Официантки

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Опыт работы

</li> <li> Знание англ.яз

</li> <li> Внешность

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Мастер

<ul> <li> Маникюра и педикюра

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> Женский мастер

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Пилингисты

<ul> <li> Девушки

</li> <li> Женское отделение

</li> <li> Возможно обучение

</li> </ul> Парильщицы

<ul> <li> Девушки

</li> <li> В женское отделение

</li> <li> Опыт обязательно

</li> </ul> Официанты

<ul> <li> Парни

</li> <li> В мужское отделение

</li> </ul> Массажисты

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Мастер-универсал

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> С 18 лет

</li> <li> Р/Д сутки х сутки

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официантки

<ul> <li> З/П 3 % + чаевые

</li> <li> Хорошее владение русским языком

</li> <li> Приятной внешности

</li> <li> Смены дневные/вечерние

</li> <li> Развоза нет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официантки

<ul> <li> З/П 8 %

</li> <li> Р/Д с 12-00 до 24-00 ч.

</li> <li> Развоз в черте города

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Мужской мастер

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты

<ul> <li> Желательно парни

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официантки

<ul> <li> Можно без опыта работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> ТРАНСПОРТ

</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования

</td> </tr> <tr> <td> Водитель

<ul> <li> С личным авто

</li> <li> Можно без авто (залог 10000с.)

</li> <li> Знание города

</li> <li> З/П при собеседовании

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Водитель-экспедитор

<ul> <li> Опыт работы обязательно в реализации товаров

</li> <li> Кат. "В,С"

</li> <li> Хорошее знание города

</li> <li> З/П 15000 с.

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Водитель

<ul> <li> С личным авто

</li> <li> Хорошо знать город

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Водитель

<ul> <li> Опыт работы

</li> <li> С личным авто

</li> <li> Хорошее знание города

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> РАЗНОЕ

</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования

</td> </tr> <tr> <td> Кочегар-истопник

<ul> <li> Мужчина

</li> <li> 18-50 лет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Раздатчица

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Посудомойщица

Кухработница

</td> </tr> <tr> <td> Няня

<ul> <li> Опыт обязательно

</li> <li> До 40 лет

</li> <li> 2 ребенка 6, 8 лет

</li> <li> З/П 10000 с.

</li> <li> Аккуратную

</li> <li> Без вредных привычек

</li> <li> Желательно с проживанием

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Технички

<ul> <li> Работа суточная

</li> </ul> Посудомойщица

</td> </tr> <tr> <td> Кухработники

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Желательно опыт

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Рекламные агенты

<ul> <li> Девушки

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Курьеры

<ul> <li> 18-50 лет

</li> <li> З/П еженедельная 500-600 с/д

</li> <li> Собеседование в 10-00 ч.

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Рекламные агенты

<ul> <li> Для разноса информации

</li> <li> Девушки

</li> <li> С 18 лет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Технички

Посудомойщицы

</td> </tr> <tr> <td> Риэлторы

<ul> <li> З/П при собеседовании

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Багетчик

<ul> <li> Изготовление рамок для картин

</li> <li> Можно студентов

</li> <li> Можно приходящего

</li> <li> Хорошо владели русск.яз

</li> <li> З/П от 300 до 500 с/д + обед

</li> <li> Без вредных привычек

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Технички (в резерв)

<ul> <li> Р/Д с 7-00 до 16-00 ч.

</li> <li> 4 выходных в месяц скользящих

</li> <li> З/П 10500 с. + 2080 с. На обед

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Контролер

<ul> <li> ВОХР

</li> <li> Мужчины до 55 лет

</li> <li> Женщины до 50 лет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сотрудники СБ (в резерв)

<ul> <li> Парни

</li> <li> 24-50 лет

</li> <li> Рост от 175 см.

</li> <li> Городская прописка

</li> <li> Желательно опыт

</li> <li> З/П при собеседовании

</li> <li> Крепкого телосложения

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Почтальоны

<ul> <li> Женщины

</li> <li> Не студенты

</li> <li> Р/Д с 9-00 до 17-00 ч.

</li> <li> З/П 4200 с.

</li> <li> Ответственных

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Спецкурьеры

<ul> <li> Ответственные

</li> <li> Наличие паспорта

</li> <li> Гибкий график

</li> <li> С 18 лет

</li> <li> З/П договорная

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Риэлторы

<ul> <li> Обучение 1000 с.

</li> <li> Выдают потом сертификат риэлтора

</li> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> 25-55 лет

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Горничные

<ul> <li> В частную квартиру гостиницу

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Автомойщики

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> Опыт работы обязательно

</li> <li> Желат.евр.нац

</li> <li> Предпродажная подготовка

</li> <li> Полировка

</li> <li> Чистка ковров

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сотрудники СБ

<ul> <li> Женщины 21- 45 лет

</li> <li> Англ.яз разговорный -обязательно

</li> <li> Подходить в офис с паспортом

</li> <li> З/П от 12000 с.

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Технички

<ul> <li> 8000 с.

</li> </ul> Грузчик

<ul> <li> З/П 10000 с.

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Грузчики

<ul> <li> Обращаться в первой половине марта

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Работники на производство

<ul> <li> Смены с 8.00-20.00, 20.00-8.00 ч.

</li> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> </ul> Работники для торговых точек

<ul> <li> Парни

</li> <li> Девушки

</li> <li> З/П от 8000 с.

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Уборщицы

<ul> <li> 18-45 лет

</li> <li> Наличие паспорта

</li> <li> З/П договорная

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Промоутеры

<ul> <li> 16-30 лет

</li> <li> Наличие паспорта

</li> <li> Продажа симкарт

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Домработница

<ul> <li> Желательно евр.нац.

</li> <li> Аккуратная

</li> <li> Добросовестная

</li> <li> Очень чистоплотную

</li> <li> Старше 40 лет

</li> <li> Работа по дому уборка, готовка

</li> <li> Помощь по уходу за детьми

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Техничка

<ul> <li> 25-50 лет

</li> <li> Работа в Асанбае

</li> <li> Р/Д с 18-00 до 21-00 ч.

</li> <li> 1 выходной по графику

</li> <li> З/П 270 с/день

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Упаковщица

</td> </tr> <tr> <td> ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования

</td> </tr> <tr> <td> Швеи

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Операторы

<ul> <li> На вышивку

</li> <li> Опыт работы

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Ученицы швей

<ul> <li> Обучение платное

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Швеи

<ul> <li> Опыт работы

</li> <li> Проживали мкр.Учкун, Аламедин-1, Лебединовка

</li> </ul> Технолог

<ul> <li> Швейного производства

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Швеи

<ul> <li> Опыт работы

</li> </ul> Упаковщик

<ul> <li> В свободное время пришивать фурнитуру

</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Закройщик

<ul> <li> Женской одежды

</li> </ul> Швеи

</td> </tr> </table>