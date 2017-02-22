22 февраля 2017, 3:14 Комментарии
Министерство труда и социального развития Кыргызстана опубликовало список вакансий Молодежной биржи труда.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Боконбаева, 99.
<table border="1"> <tr> <td> СЛУЖАЩИЕ
</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования
</td> </tr> <tr> <td> Офис-менеджер
<ul> <li> В отдел аренды
</li> <li> 18-23 года
</li> <li> Можно без опыта работы
</li> <li> Стажировка, обучение бесплатное
</li> <li> Кырг/русск.яз
</li> <li> ПК
</li> <li> Р/Д с 9-00 до 19-00 ч.
</li> <li> З/П сдельная % от 10000 до 15000 с.
</li> <li> Можно студенток, учащихся в первую смену (для них Р/Д с 13-00 до 19-00 ч.)
</li> <li> 1 выходной
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сетевой администратор
<ul> <li> Оператор связи
</li> <li> Работа в Оше
</li> <li> Стаж работы
</li> <li> Не менее года
</li> <li> Мужчина
</li> <li> В.О.
</li> <li> Хорошее владение русским яз.
</li> <li> Англ. яз - предпочтительно
</li> </ul> Системный администратор
<ul> <li> Отдела эксплуатации опорной сети
</li> <li> От 25 лет
</li> <li> В.О. - телекоммуникации
</li> <li> Опыт не менее 2-х лет
</li> <li> Обслуживание оборудования
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Менеджер
<ul> <li> По работе с клиентами
</li> </ul> <ul> <li> 20 - 55 лет
</li> <li> Обучение за счет компании
</li> <li> Не студенты
</li> <li> ПК
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Операторы
<ul> <li> Контакт-центров
</li> <li> Смены дневные/вечерние
</li> <li> Парни, девушки
</li> <li> От 18 лет
</li> <li> Знание языков кырг/русск/англ/узбекс
</li> <li> Минимум 2 языка
</li> <li> ПК
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Программист
<ul> <li> Опыт работы не менее 3-х лет
</li> </ul> Внутренний аудитор
<ul> <li> Опыт бухгалтерско-ревизионной работы не менее 3 - х лет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Бухгалтер
<ul> <li> Стаж не менее 2-х лет
</li> </ul> Специалист по маркетингу
<ul> <li> Англ.яз
</li> <li> 25-35 лет
</li> </ul> Менеджер
<ul> <li> По строительным материалам
</li> </ul> Инженер-технолог
<ul> <li> Лакокрасочных материалов
</li> <li> Можно образование химбиолг
</li> <li> Стаж не менее 3-х лет
</li> <li> С отличным знанием лакокрасочных технологий
</li> <li> У всех питание за счет предприятия
</li> <li> Оплачиваемый отпуск и больничный
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Супервайзеры
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Мерчендайзер
Ассистент бренд-менеджера
</td> </tr> <tr> <td> Системный администратор-дизайнер
Переводчики
<ul> <li> Китайского
</li> <li> Английского
</li> <li> Кыргызского
</li> <li> Узбекского
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Экономист-плановщик
<ul> <li> Женщина
</li> <li> Мужчина
</li> <li> Опыт работы
</li> <li> До 55 лет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Хостес
Администратор
<ul> <li> Опыт работы на банкетах не менее года
</li> <li> Можно совмещать с учебой
</li> <li> Евр.нац.
</li> <li> 22-30 лет
</li> <li> Р/Д с 18-00 до 6 утра
</li> <li> 2 х 2
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Начальник отдела
<ul> <li> Стаж не менее 3-х лет
</li> </ul> Ведущий специалист
Специалист
Инженер строитель
</td> </tr> <tr> <td> Менеджеры
<ul> <li> По продажам
</li> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Можно студентов
</li> <li> Р/Д с 9-00 до 18-00 ч.
</li> <li> З/П 6500 с. оклад +10%
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Кассиры
<ul> <li> З/П 10-12000 с.
</li> <li> ПК
</li> <li> Р/Д 2 х 2
</li> </ul>
</td> </tr> <tr> <td> Мерчендайзер
<ul> <li> Выставлять товар
</li> <li> Можно студентов
</li> <li> Суббота выходной
</li> <li> Р/Д с 15-00 до 21-00 ч.
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Маркетолог
<ul> <li> Опыт работы не менее 2-х лет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК
<ul> <li> Специалист офиса продаж и обслуживания
</li> </ul> Старший специалист 1С
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Ведущий инженер строитель
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
<ul> <li> Специалист контакт-центра (можно студентов)
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Администратор
Офис - менеджер
<ul> <li> Опыт работы
</li> <li> ПК
</li> </ul> Гл.бухгалтер
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Приходящий бухгалтер
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Менеджер
<ul> <li> По продажам
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Бухгалтер
<ul> <li> Девушка
</li> <li> 1 С
</li> <li> Можно без опыта
</li> </ul> Операторы
<ul> <li> На пульт
</li> <li> Девушки
</li> <li> З/П 8500 с.
</li> <li> Сутки х 3-е
</li> </ul> Менеджер
<ul> <li> С о знанием китайского языка
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Администратор
<ul> <li> Опыт работы /без опыта
</li> <li> С 25 лет и выше
</li> <li> Обучение
</li> </ul> Кассир
<ul> <li> Опыт работы
</li> <li> З/П 900 с/сутки
</li> </ul> Менеджер по доставке
<ul> <li> Хорошее знание ПК
</li> </ul>
</td> </tr> <tr> <td> Администратор
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Администраторы
<ul> <li> 28-35 лет
</li> <li> Опыт работы не менее 2-х лет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Кассиры
<ul> <li> На ресепшн
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сметчик
Специалисты
<ul> <li> По стандартизации
</li> </ul> Маркетологи
</td> </tr> <tr> <td> ОБРАЗОВАНИЕ
</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования
</td> </tr> <tr> <td> Преподаватель
<ul> <li> ОИВТ
</li> <li> Авиамоделирования
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Воспитатель
Музработник
Логопед
</td> </tr> <tr> <td> Бесплатные краткосрочные курсы
<ul> <li> Компьютерной грамотности
</li> <li> Английский язык
</li> <li> Швеи
</li> <li> Подростки 14 - 18 лет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Преподаватель
<ul> <li> Англ.яз
</li> <li> Русского яз.
</li> <li> Математики
</li> <li> Географии
</li> <li> Начальные классы
</li> <li> Опыт работы не менее года
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Инструктор
<ul> <li> В тренажерный зал
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> Инструктор
<ul> <li> Аэробики
</li> <li> Йоги
</li> </ul> Педагог
<ul> <li> Начальные классы
</li> </ul> Преподаватели
<ul> <li> Музыки
</li> <li> ИЗО
</li> <li> Англ.яз
</li> <li> Кырг.яз
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Преподаватель
<ul> <li> Физики
</li> <li> Русская форма обучения
</li> <li> З/П при собеседовании
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Преподаватель
<ul> <li> Русск.яз
</li> </ul> Психолог
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Методист
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Бесплатные курсы
<ul> <li> Бухгалтер-кассир
</li> <li> Программа "1 С: Предприятие 8,3" (бухгалтерия, менеджмент, администрирование) Знание основ компьютера необходимо
</li> <li> Парикмахерское искусство
</li> <li> Мастер маникюра/педикюра
</li> <li> Швейное мастерство
</li> <li> Мастер по ремонту сотовых телефонов и планшетов
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Преподаватели
<ul> <li> Физкультуры
</li> <li> Информатики
</li> <li> Англ.яз
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования
</td> </tr> <tr> <td> Тестомес
<ul> <li> На слоеное тесто
</li> <li> Р/Д с 8-00 до 18-00 ч.
</li> <li> З/П 600 с/д
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Повар-кондитер
<ul> <li> Выпечка пирожных
</li> <li> Парни
</li> <li> Опыт работы
</li> <li> 20-35 лет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пом.повара
Повар
<ul> <li> Евр.азиат.япон.кухни
</li> </ul> Сушисты
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Пиццеристы
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пом.пекаря
</td> </tr> <tr> <td> Повар-универсал
<ul> <li> Р/Д с 11-00 до 24-00 ч
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Кондитеры
<ul> <li> Девушки
</li> <li> Опыт работы
</li> <li> 25-35 лет
</li> <li> З/П 12000 с.
</li> </ul> Пекари
<ul> <li> С опытом/без опыта
</li> <li> Парни
</li> <li> Городская прописка
</li> <li> 20-35 лет
</li> <li> З/П 12000 с.
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пом.повара
<ul> <li> Р/Д с 9-30 до 23-30 ч.
</li> <li> Санкнижка
</li> <li> Развоза нет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пом.повара
<ul> <li> Желательно опыт работы
</li> </ul> Заготовщик
<ul> <li> (полуфабрикатов)
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> Повар - раздатчица
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Шеф повар
Пом.повара
</td> </tr> <tr> <td> Лепщицы пельменей
<ul> <li> Опыт работы
</li> <li> З/П от выработки
</li> </ul> Повар
<ul> <li> Опыт работы
</li> <li> Женщину
</li> <li> Блины, котлеты, беляши
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Повар-универсал
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пекари
<ul> <li> Парни
</li> <li> Р/Д сутки /двое
</li> <li> Не студенты
</li> <li> Можно без опыта
</li> <li> З/П 700 с. ученические 600 с.
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Пекари-кондитеры
<ul> <li> Выпечка булочек
</li> <li> Ночные смены
</li> <li> Р/Д с 19-00 до 6 утра
</li> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Обучают
</li> <li> З/П сдельная
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Повар
<ul> <li> Евр.кухня
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Повар
<ul> <li> Кулинар
</li> <li> На тесто
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> ТОРГОВЛЯ
</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования
</td> </tr> <tr> <td> Торговые агенты
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> От 20 лет
</li> <li> Желательно опыт
</li> <li> З/П оклад + %
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Торговые агенты
<ul> <li> С личным авто
</li> <li> Парни
</li> <li> Опыт работы
</li> <li> Хорошее знание города
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Специалист
<ul> <li> Офиса продаж
</li> <li> Консультации/продажа
</li> <li> Бесплатное обучение
</li> <li> Четкая дикция
</li> <li> Правильная речь
</li> <li> Желательно опыт
</li> <li> Кырг/русск
</li> <li> Работа в Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской, Ошской, Чуйской областях
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавец-консультант
<ul> <li> Девушка
</li> <li> Парень
</li> <li> 18-30 лет
</li> <li> В павильоны
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавец
<ul> <li> Девушка
</li> <li> Можно без опыта
</li> <li> З/П 10000 с.
</li> <li> 1 выходной
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Торговые агенты
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Желательно опыт
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавцы бытовой техники
<ul> <li> График гибкий
</li> <li> Резюме обязательно
</li> <li> Парни до 30 лет
</li> <li> Опыт работы
</li> <li> Не сетевой маркетинг
</li> <li> З/П оклад + %
</li> <li> Требуются постоянно
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Торговые представители-промоутеры
<ul> <li> 16 - 25 лет
</li> <li> Гибкий график
</li> <li> Униформа
</li> <li> Бесплатная связь
</li> <li> Бесплатный обед
</li> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> З/П % 500 -1000 с/д
</li> <li> Требуются постоянно
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавец-консультант
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Р/Д с 8-00 до 20-00 ч.
</li> <li> 18-30 лет
</li> <li> З/П 8000 с.
</li> <li> Можно лиц с ограниченными возможностями (с проблемами опорно-двигательного аппарата)
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавцы
<ul> <li> Девушки
</li> <li> Женщины
</li> </ul> Торговые агенты
<ul> <li> Р/Д с 7-00 до18-00 ч.
</li> <li> З/П % от 15000 с.
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Торговые агенты
<ul> <li> Желательно опыт
</li> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Реализатор
<ul> <li> Лотерейных билетов
</li> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> С 18 лет
</li> <li> Соцпакет
</li> <li> З/П %
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Торговые агенты
<ul> <li> Можно без опыта
</li> <li> Безалкогольная продукция, продукты питания
</li> <li> Р/Д с 8.00 - 16.00 ч.
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Продавцы
</td> </tr> <tr> <td> СТРОИТЕЛЬСТВО
</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования
</td> </tr> <tr> <td> Электросварщики
Электромонтеры
<ul> <li> 5-6 разряд
</li> <li> Питание за счет предприятия
</li> <li> Оплачиваемый отпуск и больничный
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сборщики
<ul> <li> Мебели
</li> <li> Универсалы
</li> </ul> Сборщики
<ul> <li> Торгового оборудования, наружной рекламы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Автоэлектрик
<ul> <li> Только с опытом работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Аргонная сварка
</td> </tr> <tr> <td> Слесарь
<ul> <li> Опыт работы
</li> <li> 3 - я группа допуска
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Столяры
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Мастера
<ul> <li> Корпусной мебели
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сантехник
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Плотник
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Электрики
</td> </tr> <tr> <td> Сборщики
<ul> <li> Корпусной мебели
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> Ученики
<ul> <li> По сборке корпусной мебели
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Мастер
<ul> <li> По сборке мягкой и корпусной мебели
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> Газоэлектросварщик
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Печатник
<ul> <li> Цифровая машина
</li> <li> Опыт работы обязательно
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Электромонтер
<ul> <li> Высоковольтник
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul>
</td> </tr> <tr> <td> ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования
</td> </tr> <tr> <td> Медсестра
<ul> <li> Опыт работы обязательно
</li> <li> От 30 лет
</li> <li> З/П при собеседовании
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования
</td> </tr> <tr> <td> Официанты
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Приятной внешности
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> От 25 лет
</li> <li> Не студенты
</li> <li> Хорошее владение русск.яз
</li> <li> Англ.яз желательно
</li> <li> З/П 9 %
</li> <li> 2-х разовое питание
</li> <li> На дорогу дают 100 сом
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официантки
<ul> <li> Опыт работы обязательно
</li> <li> Внешность
</li> <li> Хорошо общались на русск.яз
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Опыт работы
</li> <li> Можно студентов в ночную смену
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты
<ul> <li> Желательно парни
</li> <li> Ночная смена
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Приятной внешности
</li> <li> Желательно опыт
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты (в резерв)
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Желательно знание языков англ., японский
</li> <li> З/П %
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Мастер
<ul> <li> Маникюра и педикюра
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> Мастер-универсал
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Не студенты
</li> <li> На постоянную работу
</li> <li> График 2 х 2
</li> <li> Р/Д с 9-30 до 23-00 ч.
</li> <li> Развоза нет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Суточная работа
</li> <li> Можно без опыта работы
</li> <li> Не студенты
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Женский мастер
<ul> <li> Стаж не менее 5 лет
</li> </ul> Мастер маникюра и педикюра
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Мастер-универсал
</td> </tr> <tr> <td> Кальянщик
<ul> <li> Опыт работы обязательно
</li> </ul> Официанты
<ul> <li> Парни, девушки
</li> <li> Со знанием турецкого языка обязательно
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Массажисты
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Косметологи
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Банщицы
<ul> <li> Опыт обязательно
</li> </ul> Пилингисты
Официантки
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Опыт работы
</li> <li> Знание англ.яз
</li> <li> Внешность
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Мастер
<ul> <li> Маникюра и педикюра
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> Женский мастер
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Пилингисты
<ul> <li> Девушки
</li> <li> Женское отделение
</li> <li> Возможно обучение
</li> </ul> Парильщицы
<ul> <li> Девушки
</li> <li> В женское отделение
</li> <li> Опыт обязательно
</li> </ul> Официанты
<ul> <li> Парни
</li> <li> В мужское отделение
</li> </ul> Массажисты
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Мастер-универсал
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> С 18 лет
</li> <li> Р/Д сутки х сутки
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официантки
<ul> <li> З/П 3 % + чаевые
</li> <li> Хорошее владение русским языком
</li> <li> Приятной внешности
</li> <li> Смены дневные/вечерние
</li> <li> Развоза нет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официантки
<ul> <li> З/П 8 %
</li> <li> Р/Д с 12-00 до 24-00 ч.
</li> <li> Развоз в черте города
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Мужской мастер
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официанты
<ul> <li> Желательно парни
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Официантки
<ul> <li> Можно без опыта работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> ТРАНСПОРТ
</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования
</td> </tr> <tr> <td> Водитель
<ul> <li> С личным авто
</li> <li> Можно без авто (залог 10000с.)
</li> <li> Знание города
</li> <li> З/П при собеседовании
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Водитель-экспедитор
<ul> <li> Опыт работы обязательно в реализации товаров
</li> <li> Кат. "В,С"
</li> <li> Хорошее знание города
</li> <li> З/П 15000 с.
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Водитель
<ul> <li> С личным авто
</li> <li> Хорошо знать город
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Водитель
<ul> <li> Опыт работы
</li> <li> С личным авто
</li> <li> Хорошее знание города
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> РАЗНОЕ
</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования
</td> </tr> <tr> <td> Кочегар-истопник
<ul> <li> Мужчина
</li> <li> 18-50 лет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Раздатчица
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Посудомойщица
Кухработница
</td> </tr> <tr> <td> Няня
<ul> <li> Опыт обязательно
</li> <li> До 40 лет
</li> <li> 2 ребенка 6, 8 лет
</li> <li> З/П 10000 с.
</li> <li> Аккуратную
</li> <li> Без вредных привычек
</li> <li> Желательно с проживанием
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Технички
<ul> <li> Работа суточная
</li> </ul> Посудомойщица
</td> </tr> <tr> <td> Кухработники
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Желательно опыт
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Рекламные агенты
<ul> <li> Девушки
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Курьеры
<ul> <li> 18-50 лет
</li> <li> З/П еженедельная 500-600 с/д
</li> <li> Собеседование в 10-00 ч.
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Рекламные агенты
<ul> <li> Для разноса информации
</li> <li> Девушки
</li> <li> С 18 лет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Технички
Посудомойщицы
</td> </tr> <tr> <td> Риэлторы
<ul> <li> З/П при собеседовании
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Багетчик
<ul> <li> Изготовление рамок для картин
</li> <li> Можно студентов
</li> <li> Можно приходящего
</li> <li> Хорошо владели русск.яз
</li> <li> З/П от 300 до 500 с/д + обед
</li> <li> Без вредных привычек
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Технички (в резерв)
<ul> <li> Р/Д с 7-00 до 16-00 ч.
</li> <li> 4 выходных в месяц скользящих
</li> <li> З/П 10500 с. + 2080 с. На обед
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Контролер
<ul> <li> ВОХР
</li> <li> Мужчины до 55 лет
</li> <li> Женщины до 50 лет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сотрудники СБ (в резерв)
<ul> <li> Парни
</li> <li> 24-50 лет
</li> <li> Рост от 175 см.
</li> <li> Городская прописка
</li> <li> Желательно опыт
</li> <li> З/П при собеседовании
</li> <li> Крепкого телосложения
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Почтальоны
<ul> <li> Женщины
</li> <li> Не студенты
</li> <li> Р/Д с 9-00 до 17-00 ч.
</li> <li> З/П 4200 с.
</li> <li> Ответственных
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Спецкурьеры
<ul> <li> Ответственные
</li> <li> Наличие паспорта
</li> <li> Гибкий график
</li> <li> С 18 лет
</li> <li> З/П договорная
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Риэлторы
<ul> <li> Обучение 1000 с.
</li> <li> Выдают потом сертификат риэлтора
</li> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> 25-55 лет
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Горничные
<ul> <li> В частную квартиру гостиницу
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Автомойщики
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> Опыт работы обязательно
</li> <li> Желат.евр.нац
</li> <li> Предпродажная подготовка
</li> <li> Полировка
</li> <li> Чистка ковров
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Сотрудники СБ
<ul> <li> Женщины 21- 45 лет
</li> <li> Англ.яз разговорный -обязательно
</li> <li> Подходить в офис с паспортом
</li> <li> З/П от 12000 с.
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Технички
<ul> <li> 8000 с.
</li> </ul> Грузчик
<ul> <li> З/П 10000 с.
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Грузчики
<ul> <li> Обращаться в первой половине марта
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Работники на производство
<ul> <li> Смены с 8.00-20.00, 20.00-8.00 ч.
</li> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> </ul> Работники для торговых точек
<ul> <li> Парни
</li> <li> Девушки
</li> <li> З/П от 8000 с.
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Уборщицы
<ul> <li> 18-45 лет
</li> <li> Наличие паспорта
</li> <li> З/П договорная
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Промоутеры
<ul> <li> 16-30 лет
</li> <li> Наличие паспорта
</li> <li> Продажа симкарт
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Домработница
<ul> <li> Желательно евр.нац.
</li> <li> Аккуратная
</li> <li> Добросовестная
</li> <li> Очень чистоплотную
</li> <li> Старше 40 лет
</li> <li> Работа по дому уборка, готовка
</li> <li> Помощь по уходу за детьми
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Техничка
<ul> <li> 25-50 лет
</li> <li> Работа в Асанбае
</li> <li> Р/Д с 18-00 до 21-00 ч.
</li> <li> 1 выходной по графику
</li> <li> З/П 270 с/день
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Упаковщица
</td> </tr> <tr> <td> ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
</td> </tr> <tr> <td> Вакансии, требования
</td> </tr> <tr> <td> Швеи
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Операторы
<ul> <li> На вышивку
</li> <li> Опыт работы
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Ученицы швей
<ul> <li> Обучение платное
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Швеи
<ul> <li> Опыт работы
</li> <li> Проживали мкр.Учкун, Аламедин-1, Лебединовка
</li> </ul> Технолог
<ul> <li> Швейного производства
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Швеи
<ul> <li> Опыт работы
</li> </ul> Упаковщик
<ul> <li> В свободное время пришивать фурнитуру
</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> Закройщик
<ul> <li> Женской одежды
</li> </ul> Швеи
</td> </tr> </table>