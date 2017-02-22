Видео — "Кыргызстан в цифрах". Объекты строительства

22 февраля 2017, 2:15 Комментарии

Секретариат Национального совета по устойчивому развитию предоставило видео "Кыргызстан в цифрах", о объектах строительства.

По данным Наццентра, для военнослужащих было построено и сотрудников правоохранительных органов было построено 53 дома, рас читаных на 1 тыс. 459 квартир; планируется построить еще 36 домов, рассчитанных на 1 тыс. 511 квартир.

Также период 2013-2016 годы было введено в эксплуатацию 230 школ.