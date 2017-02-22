Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.50 $/гр (-0.22) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МИД Казахстана вручил кыргызскому дипломату ноту по заявлению АтамбаеваМИД Казахстана вручил кыргызскому дипломату ноту по заявлению Атамбаева

Видео — "Кыргызстан в цифрах". Объекты строительства

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411390-ru.html

Похожие новости

М.Абулгазиев: "Вопрос соблюдения норм безопасности строительства необходимо взять под особый контроль"

В апреле в Бишкеке откроется выставка-ярмарка "Кыргызстан"

В Кыргызстане упростили условия для ипотеки на строительство жилья  

А.Касымалиев: "Кыргызстан находится в начале своего пути к становлению независимой функции внутреннего аудита в госсекторе"

Особо ценным природным объектам хотят придать статус памятников природы

22 февраля 2017, 2:15       Комментарии

Секретариат Национального совета по устойчивому развитию предоставило видео "Кыргызстан в цифрах", о объектах строительства.
По данным Наццентра, для военнослужащих было построено и сотрудников правоохранительных органов было построено 53 дома, рас читаных на 1 тыс. 459 квартир; планируется построить еще 36 домов, рассчитанных на 1 тыс. 511 квартир.
Также период 2013-2016 годы было введено в эксплуатацию 230 школ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум