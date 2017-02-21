МИД Казахстана вручил кыргызскому дипломату ноту по заявлению Атамбаева

21 февраля 2017, 23:57 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. МИД Казахстана вручил дипломатическую ноту временному поверенному в делах Кыргызской Республики Кайнарбеку Токтомушеву после заявления президента Алмазбека Атамбаева о "жертвах блокады 2010 года", сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.

Поводом для ноты стали слова Атамбаева в интервью телеканалу Euronews о блокаде, якобы устроенной Казахстаном в 2010 году.

"Когда Казахстан устроил нам блокаду на полтора месяца, у нас даже были человеческие жертвы", - сказал Атамбаев.

После того как МИД РК потребовал разъяснений от кыргызских коллег, замглавы внешнеполитического ведомства КР приняла посла Казахстана в Бишкеке. Она пояснила, что имел в виду Атамбаев, и предложила отойти от полемики на эту тему.

Кыргызский дипломат был приглашен в МИД Казахстана, где замминистра иностранных дел Галымжан Койшыбаев вручил ему ноту, в которой выражено "удивление и несогласие в связи с высказыванием президента Кыргызстана 17 февраля 2017 года" в эфире телеканала Euronews. В документе говорится, что во время различных переговоров на всех уровнях вплоть до настоящего времени официальный Бишкек не поднимал вопроса о "блокаде и человеческих жертв". По мнению казахской стороны, это свидетельствует о конъюнктурности его появления в текущих условиях.

МИД РК заявил о приверженности духу традиционно братских отношений между двумя народами и Договору о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.