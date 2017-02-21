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МИД Казахстана вручил кыргызскому дипломату ноту по заявлению Атамбаева

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/asia/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411389-ru.html

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МИД КР объяснил послу Казахстана последствия блокады 2010 года

МИД КР довело до сведения казахстанской стороны о "жертвах блокады 2010"

21 февраля 2017, 23:57       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. МИД Казахстана вручил дипломатическую ноту временному поверенному в делах Кыргызской Республики Кайнарбеку Токтомушеву после заявления президента Алмазбека Атамбаева о "жертвах блокады 2010 года", сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.
Поводом для ноты стали слова Атамбаева в интервью телеканалу Euronews о блокаде, якобы устроенной Казахстаном в 2010 году.
"Когда Казахстан устроил нам блокаду на полтора месяца, у нас даже были человеческие жертвы", - сказал Атамбаев.
После того как МИД РК потребовал разъяснений от кыргызских коллег, замглавы внешнеполитического ведомства КР приняла посла Казахстана в Бишкеке. Она пояснила, что имел в виду Атамбаев, и предложила отойти от полемики на эту тему.
Кыргызский дипломат был приглашен в МИД Казахстана, где замминистра иностранных дел Галымжан Койшыбаев вручил ему ноту, в которой выражено "удивление и несогласие в связи с высказыванием президента Кыргызстана 17 февраля 2017 года" в эфире телеканала Euronews. В документе говорится, что во время различных переговоров на всех уровнях вплоть до настоящего времени официальный Бишкек не поднимал вопроса о "блокаде и человеческих жертв". По мнению казахской стороны, это свидетельствует о конъюнктурности его появления в текущих условиях.
МИД РК заявил о приверженности духу традиционно братских отношений между двумя народами и Договору о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

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