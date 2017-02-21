Долгая дружба с Россией и "ложка дегтя" — о международной конференции в Бишкеке

21 февраля 2017, 23:45 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. В этом году исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между суверенным Кыргызстаном и Российской Федерацией, хотя контакты между двуми государствами начали устанавливаться еще в XVIII веке.

В честь четвертьвекового юбилея в Бишкеке прошла международной конференции "Россия - Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)".

Участниками делегации с кыргызской стороны были вице-премьер КР Олег Панкратов, депутаты Жогорку Кенеша, эксперты. Россию представляли заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин, представитель Института мировой экономики и международных отношений РАН Елена Кузьмина и другие.

Во время мероприятия были затронуты многие аспекты двусторонних отношений.

Отношения Кыргызстан и Россия входит в ряд объединений: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Как отметил вице-премьер КР Олег Панкратов, у стран налажены контакты на всех уровнях, в том числе и на самом высшем. Более того, главы государств поддерживают контакты на регулярной основе.

"Скоро Кыргызстан посетит президент России Владимир Путин. Также прорабатывается вопрос организации визита главы Кыргызстана в РФ", - сообщил вице-премьер.

Панкратов добавил, что между странами заключено около 200 договоров и соглашений о сотрудничестве в различных областях.

Братья по оружию На фоне современных угроз и вызовов одним из основных направлений сотрудничества стала сфера безопасности. Как рассказал сопредседатель парламентской группы дружбы "Россия - Кыргызстан" Тынчтык Шайназаров, эти вопросы занимают особое место. Так между странами было заключено 40 соглашений о сотрудничестве в военной и военно-технической сферах. Немаловажное значение для страны имеют договоренности о подготовке военных кадров Кыргызстана в учебных заведениях России.

"ОДКБ - это важнейший элемент системы безопасности и фактор стабильности в Центральной Азии, в том числе по противодействию терроризму, наркотрафику и незаконной миграции", - рассказал Шайназаров.

Заварзин выразил свою солидарность в этом вопросе.

"Перспектива ОДКБ на фоне текущей террористической угрозы в мире очевидна. Кто этого не понимает, это плохо. Нам нужно усилить совместную работу по борьбе с терроризмом", - сказал зампред думского комитета по обороне.

Хлебом единым Помимо военной тематики обсуждалось и другое ключевое направление - экономика. При этом, как подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол РФ в КР Андрея Крутько, невозможно строить двусторонние отношения без многосторонних, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

"Пальцев не хватит перечислить плюсы. Например, преимущества, которые получили мигранты. Также недавно на кыргызско-российской межправительственной комиссии было принято решение об увеличении импорта сельхозпродукции из Кыргызстана", - отметил Крутько.

Вице-премьер Олег Панкратов в свою очередь заметил, что товарооборот с РФ составляет примерно 20 процентов (более 1 миллиарда долларов в прошлом году) от всего внешнеторгового оборота Кыргызстана. Но без учета золота доля вырастает до 40 процентов.

Еще один немаловажный аспект - это углеводороды. В прошлом году Кыргызстан заключил договор беспошлинных поставок нефтепродуктов из РФ, а теперь планируется завоз сырой нефти.

"Это позволит нашим заводам обеспечивать страну бензином, а также увеличит ВВП и налогооблагаемую базу", - рассказал Панкратов.

Это имеет большое значение для страны, так как Кыргызстан завозит более 90 процентов ГСМ, при этом в республике имеется пять нефтеперабатывающих заводов, однако сырья им не хватает.

Мигранты и самый лучший способ им помочь Тема положения трудовых мигрантов всегда была одной из самых важных, в том числе, как с точки зрения экономики (их переводы достигали трети ВВП), так и социальной (возвращение минимум полмиллиона мигрантов резко накалит обстановку в стране).

Панкратов, воспользовавшись случаем, призвал российских депутатов помочь исключить кыргызстанцев из "черного списка". Также он рассказал, как отношения с Россией помогают не только улучшать положения мигрантов и наоборот, снижать их количество по объективных причинам.

"Товарооборот с Россией очень важен. Мы экспортируем одежду (34 процента) и сельхозсырье (36,5 процентов). Благодаря экспорту продукции легкой промышленности и сельского хозяйства появляются рабочие места и соответственно сокращаются потоки трудовой миграции", - пояснил он.

Ученье - свет Заведующая сектором Центра постсоветских исследований Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений РАН Елена Кузьмина в своем выступлении затронула вопросы образования.

"Много говорили о трудовой миграции, но вот я скажу про учебную. Каждый год на 1 тысячу увеличивается количество студентов из Кыргызстана, которые учатся за счет российского бюджета. В настоящее время их около семи тысяч. Таким образом, готовятся специалисты не только для республики, но и для тех совместных предприятий, которые будут открыты в Кыргызстане", - отметила она.

Здоровая критика По словам эксперта Кубата Рахимова для пользы дела надо рассказать о недоработках, чтобы их позже устранить. Он напомнил, что Российско-Кыргызский фонд развития был создан для адаптации экономики Кыргызстана в условиях ЕАЭС.

"РКФР - это квази-банк и для получения кредитов необходимо залоговое обеспечение. Но в стране, где ВВП 1100 долларов на душу населения, нечего будет закладывать. Поэтому фонду надо идти в других направлениях. Например, проектное финансирование инфраструктуры, которая имеет военно-политическое и геополитическое значение. Это строительство железной дороги Россия - Казахстан - Кыргызстан - Таджикистан, о которой ранее говорили, " - сказал эксперт.

Также он заметил, что РКФР мог бы реализовать и ряд других проектов, в частности создание энергетических и горно-металлургических кластеров.