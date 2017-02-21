Кыргызстанские хоккеисты бьют соперников — победа над командой из Филиппин

21 февраля 2017, 22:51 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Сборная Кыргызстана по хоккею одолела филиппинцев на зимней Азиаде в Саппоро (Япония), сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуре и спорту КР.

"Счет игры по итогам встречи - 10:5 в пользу Кыргызстана", - отметили в ведомстве.

Это второй матч отечественной команды на VIII Азиатских играх. В первом кыргызстанцы встретились с соперниками из Кувейта, которых обыграли со счетом 5:0. Впереди у наших хоккеистов встреча со сборной Бахрейна - она состоится завтра, 22 февраля.

Хоккей с шайбой - командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.

VIII зимние Азиатские игры проходят по 11 видам спорта: биатлон, горнолыжный и конькобежный спорт, керлинг, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек. В них принимают участие около 1 500 спортсменов и официальные лица из 30 национальных олимпийских комитетов. Кыргызстанцы также выступят на соревнованиях по биатлону, горнолыжному спорту и фигурному катанию.