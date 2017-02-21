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В Бишкеке обсудили проблемы бездомных животных

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411385-ru.html

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В мэрии озаботились проблемой бездомных собак

21 февраля 2017, 22:45       Комментарии

В управлении жилищно-коммунального хозяйства столичной мэрии состоялось расширенное совещание по обсуждению проблем бездомных животных в городе Бишкек.
Как сообщили 21 февраля в мэрии, во время совещания обсуждались вопросы о стерилизации и отстреле бродячих собак. Кроме того, собравшиеся сошлись во мнении, что работа и контроль над бездомными животными должна быть совместной работой представителей власти и активистов.
На совещании приняли участие вице-мэр Эркинбек Исаков, начальник управления ЖКХ Канатбек Эшатов, активисты и представители общественных фондов, которым не безразлична судьба бездомных животных.

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