В Бишкеке обсудили проблемы бездомных животных

21 февраля 2017, 22:45 Комментарии

В управлении жилищно-коммунального хозяйства столичной мэрии состоялось расширенное совещание по обсуждению проблем бездомных животных в городе Бишкек.

Как сообщили 21 февраля в мэрии, во время совещания обсуждались вопросы о стерилизации и отстреле бродячих собак. Кроме того, собравшиеся сошлись во мнении, что работа и контроль над бездомными животными должна быть совместной работой представителей власти и активистов.

На совещании приняли участие вице-мэр Эркинбек Исаков, начальник управления ЖКХ Канатбек Эшатов, активисты и представители общественных фондов, которым не безразлична судьба бездомных животных.