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Делегация Бишкекского горкенеша обсудила вопросы сотрудничества с главой Мосгордумы (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411384-ru.html

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21 февраля 2017, 21:45       Комментарии

Посол Кыргызстана в России Болот Отунбаев 20 февраля принял участие во встрече делегации Бишкекского городского кенеша во главе с председателем БГК Канатбеком Музуралиевым с председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым и депутатами МГД.
Как сообщила пресс-служба посольства, встреча состоялась в рамках Декларации о развитии сотрудничества между Московской городской Думой и Бишкекским горкенешем.
В ходе встречи А.Шапошников презентовал деятельность Мосгорумы, административно-территориальное устройство Москвы, проводимую работу законодательной и исполнительной власти города, в частности по развитию социальной и транспортной инфраструктуры, в связи с тем, что более половины бюджета Москвы тратится на социальные нужды.
В свою очередь К.Музуралиев ознакомил присутствующих о деятельности Бишкекского горкенеша, структуре, количестве представленных политических партий Кыргызстана, в связи с применением пропорциональной избирательной системы выборов, а также о проводимой работе властей Бишкека по развитию различных сфер общественной жизни города.
Депутаты БГК заинтересовались опытом Москвы в государственно-частном партнерстве, градостроительной и социальной политике, пропаганде спорта среди молодежи, а также в непосредственном участии горожан в решении тех или иных актуальных вопросов развития города с помощью интернет-сервисов правительства Москвы.
Посол Б.Отунбаев отметил, что связи Кыргызстана и России имеют богатую многовековую и многогранную историю, которые успешно развиваются в настоящее время, и добавил, что опыт властей Москвы в развитии города будет полезен для представителей Бишкекского городского кенеша. Кроме того Б.Отунбаев выразил благодарность Московской городской Думе за оказанное содействие в присвоении имени легендарного писателя Ч.Айтматова скверу в Даниловском районе Москвы.
В завершение встречи А.Шапошников был приглашен в Бишкек с официальным визитом.

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