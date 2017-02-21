ЕЭК предлагает синхронизировать цифровые повестки в сфере промышленности

21 февраля 2017, 21:41 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Более 2,8% или 85 млрд долларов США составляет доля цифровой экономики к валовому внутреннему продукту (ВВП) в странах Евразийского экономического союза. По предварительным оценкам, к 2025 году вклад цифровой экономики стран Союза в прирост ВВП должен составить 20% в год. На такой же объем должна вырасти эффективность экономических процессов за счет цифровой трансформации инфраструктур и систем управления.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направила правительствам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложения о поддержке ряда инициатив по дегитализации экономик в рамках промышленной политики и структурированию этой деятельности в странах ЕАЭС. Предложения ЕЭК включают концепцию создания "цифровых фабрик" с механизмами его реализации. Концепция должна охватывать все этапы производства, от проектирования до получения готового продукта. Среди ключевых технологий – аддитивное производство, высокопроизводительные автоматизированные линии быстрого производства электронной компонентной базы, технологии и программное обеспечение роботизированного управления производством, национальные CAD/CAE/CAM системы, новые технологии сборочного производства, системы управления жизненным циклом изделия. Проект "Цифровая фабрика" тесно связан с концепциями "Индустрия 4.0" (Германия) и "Цифровое производство" (США).

Как считает член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, странам Союза целесообразно синхронизировать работу по реализации национальных цифровых повесток с цифровой повесткой в сфере промышленности государств-членов. Это позволит реализовать общие технологические цифровые платформы, системные и сквозные проекты.

"По нашим данным доля цифровой экономики к ВВП в странах ЕАЭС уже составляет более 2,8% или 85 млрд долл. США. Почти весь эффект от дигитализации сосредоточен в таких секторах экономики, как финансы, торговля, развлечения и медиа. В сфере промышленности и АПК доля цифровой экономики еще незначительна", – отметил Сергей Сидорский.

По данным промышленного блока ЕЭК и оценкам консалтинговых компаний, доля цифровой экономики в мировом ВВП составляет 5,5%. Дигитализация может принести дополнительно более 30 трлн. долл. доходов для мировой экономики до 2025 года. Эксперты отмечают, что к 2020 году более 50 млрд устройств и вещей будет подключено к Интернету. Программное обеспечение стало неотъемлемой частью большинства выпускаемых промышленных товаров, иногда достигая в конечной стоимости товара 90%. Например, автоконцерны отмечают, что в ближайшие годы около 50% стоимости автомобиля будет составлять "цифровая" начинка.

Согласно исследованию, проведенному промышленным блоком ЕЭК, в государствах ЕАЭС созданы все предпосылки для цифровой трансформации промышленности: сформирована или начала формироваться нормативная база, создана инфраструктура, развиваются цифровые платформы в разных секторах экономики.

Кроме того, в рамках ЕАЭС уже есть опыт совместных проектов в сфере цифровой экономики, которые связаны с промышленностью. Это оснащение транспортных средств системой ЭРА-ГЛОНАСС, введение электронного паспорта транспортного средства, создание информационных баз данных в сфере обращения лекарственных средств, введение механизма мониторинга прослеживаемости товаров, введение идентификации и маркировки отдельных видов товаров, создание Евразийской сети промышленной кооперации и Евразийской сети трансфера технологий.

Данные, необходимые для выработки общих подходов в рамках ЕАЭС, и анализ ситуации с цифровизацией экономик в промышленности содержатся в специальном докладе промышленного блока ЕЭК. Доклад с результатами анализа также направлен в правительства государств Союза. Документ размещен по информационном портале ЕЭК в разделе "Промышленность" в сети Интернет.

Ожидается, что до 31 марта в Комиссию поступит информация о существующих программах, планах и мерах государственной поддержки цифровой промышленности в странах ЕАЭС. Комиссия также рассчитывает получить предложения от стран-участниц ЕАЭС для проекта Концепции создания условий для цифровой трансформации промышленности государств-членов ЕАЭС и формирования единого цифрового пространства ЕАЭС. До конца 2017 года ЕЭК планирует направить сводный вариант документа в страны Евразийского экономического союза для рассмотрения и доработки.

Справка

Цифровая повестка в рамках ЕАЭС реализуется на основании Решения и Заявления о цифровой повестке ЕАЭС (подписана главами государств-членов ЕАЭС от 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге).

Цифровая повестка в промышленности в рамках ЕАЭС, как приоритетное направление предусмотрена Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС (утверждены Решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 года № 9), где определено создание условий для цифровой трансформации промышленности в государствах-членах и формирования единого цифрового пространства промышленности.

Подготовка анализа мирового опыта развития промышленности и подходов к цифровой трансформации промышленности государств-членов ЕАЭС предусмотрена Планом разработки актов и реализации мероприятий Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС (утвержден Решением Совета ЕЭК от 17 марта 2016 года № 17).

Пресс-служба ЕЭК