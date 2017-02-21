Сухопутные войска ВС КР провели показные стрельбы

21 февраля 2017, 21:46 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил Кыргызской Республики на 2017 учебный год, 21 февраля текущего года на базе учебного центра "Ала-Тоо" войсковой части 73809 командования Сухопутных войск ВС КР были проведены показные стрельбы взводов войсковой части 73809. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС КР.

В целях получения практического опыта на занятия были привлечены командиры подразделений соединений и частей Бишкекского гарнизона.

В рамках показных занятий военнослужащие на практике отработали вопросы слаживания отделений и ведения огня при ведении боевых действий при поддержке БМП-1 и БМП-2.

Напомним, что боевые стрельбы взводов явились следующим этапом боевой учебы после завершения одиночной подготовки и слаживания отделений, и были направлены на совершенствование практических и методических навыков офицеров в принятии решения на применение войск и управлении подразделениями в ходе ведения боя, повышение слаженности действий личного состава и совершенствование огневой выучки военнослужащих.