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Делегация Бишкекского горкенеша обсудила вопросы сотрудничества с главой Мосгордумы (фото)Делегация Бишкекского горкенеша обсудила вопросы сотрудничества с главой Мосгордумы (фото)

Сухопутные войска ВС КР провели показные стрельбы

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/sukhoputn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411382-ru.html

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21 февраля 2017, 21:46       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил Кыргызской Республики на 2017 учебный год, 21 февраля текущего года на базе учебного центра "Ала-Тоо" войсковой части 73809 командования Сухопутных войск ВС КР были проведены показные стрельбы взводов войсковой части 73809. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС КР.
В целях получения практического опыта на занятия были привлечены командиры подразделений соединений и частей Бишкекского гарнизона.
В рамках показных занятий военнослужащие на практике отработали вопросы слаживания отделений и ведения огня при ведении боевых действий при поддержке БМП-1 и БМП-2.
Напомним, что боевые стрельбы взводов явились следующим этапом боевой учебы после завершения одиночной подготовки и слаживания отделений, и были направлены на совершенствование практических и методических навыков офицеров в принятии решения на применение войск и управлении подразделениями в ходе ведения боя, повышение слаженности действий личного состава и совершенствование огневой выучки военнослужащих.

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