Больному раком малышу из Кыргызстана кто-то пожертвовал более 3,5 млн сомов

21 февраля 2017, 21:03 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Сбор средств на лечение полуторагодовалого Саши Риппа из Кыргызстана, больного лимфомой Беркитта, завершен. Об этом написал на своей странице в Facebook отец малыша Антон Рипп.

Последний транш в размере 50 тысяч евро помог набрать нужную сумму - 337 тысяч долларов.

"Когда началось лечение нашего сына, сумма в 337 тысяч долларов (23 миллиона 288 тысяч сомов. - Ред.) казалась недосягаемой. Но у нас ведь сейчас время волшебства. Торжественно объявляем о закрытии сбора. Добрая волшебница, пожелавшая остаться неизвестной, перечислила на наш счет 50 тысяч евро (3 миллиона 655 тысяч сомов. - Ред.). Теперь нам не только хватает на лечение, но еще и остается лишнее", - написал отец Саши.

Он добавил, что в ближайшее время будет готов отчет об использовании пожертвований, а оставшиеся средства перечислят другому нуждающемуся ребенку.

Саше Риппу поставили диагноз "лимфома Беркитта". Российские врачи отказались госпитализировать его, сославшись на недостаточный опыт в лечении данного заболевания. Однако отозвались медики из Южной Кореи.

Лимфома Беркитта - раковая опухоль очень высокой степени злокачественности, которая резко распространяется за пределы лимфатической системы, например, в костный мозг, кровь и спинномозговую жидкость. Без лечения лимфома быстро прогрессирует и приводит к смерти.