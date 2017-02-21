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Больному раком малышу из Кыргызстана кто-то пожертвовал более 3,5 млн сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411381-ru.html

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Кыргызстанец избил сирийца в центре Москвы

21 февраля 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Сбор средств на лечение полуторагодовалого Саши Риппа из Кыргызстана, больного лимфомой Беркитта, завершен. Об этом написал на своей странице в Facebook отец малыша Антон Рипп.
Последний транш в размере 50 тысяч евро помог набрать нужную сумму - 337 тысяч долларов.
"Когда началось лечение нашего сына, сумма в 337 тысяч долларов (23 миллиона 288 тысяч сомов. - Ред.) казалась недосягаемой. Но у нас ведь сейчас время волшебства. Торжественно объявляем о закрытии сбора. Добрая волшебница, пожелавшая остаться неизвестной, перечислила на наш счет 50 тысяч евро (3 миллиона 655 тысяч сомов. - Ред.). Теперь нам не только хватает на лечение, но еще и остается лишнее", - написал отец Саши.
Он добавил, что в ближайшее время будет готов отчет об использовании пожертвований, а оставшиеся средства перечислят другому нуждающемуся ребенку.
Саше Риппу поставили диагноз "лимфома Беркитта". Российские врачи отказались госпитализировать его, сославшись на недостаточный опыт в лечении данного заболевания. Однако отозвались медики из Южной Кореи.
Лимфома Беркитта - раковая опухоль очень высокой степени злокачественности, которая резко распространяется за пределы лимфатической системы, например, в костный мозг, кровь и спинномозговую жидкость. Без лечения лимфома быстро прогрессирует и приводит к смерти.

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