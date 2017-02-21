Милиция просит помочь найти 18-летнего бишкекчанина, пропавшего еще осенью

21 февраля 2017, 21:07 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. ГУВД Бишкека просит горожан оказать содействие в поисках 18-летнего гражданина КР.

Жоомарт Каныбек уулу 1999 года рождения вышел из дома 20 сентября 2016 года и не вернулся. По настоящее время его местонахождение неизвестно. Проживает в столице, по улице Льва-Толстого. Рост 170-175 сантиметров.

"Худощавого телосложения, глаза карие, овальное лицо, волосы темного цвета, нос прямой. Есть особая примета: имеется опухоль размером в пол сантиметра в области правого уха. Был одет по сезону", - говорится в сообщении ГУВД.

Всю имеющуюся информацию ГУВД просит сообщить по номерам: (0705) 45-05-53, (0553) 102-465 (группа розыска УВД Ленинского района) и (0312)35-29-47 или 102 (дежурная часть УВД Ленинского района).