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Органы Гражданской защиты провели мероприятия по смягчению последствий условного землетрясения в Нарыне (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411379-ru.html

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21 февраля 2017, 20:43       Комментарии

В Кыргызстане 21 февраля стартовало штабное учение с органами управления Гражданской защиты КР на тему "Действия органов управления и сил Гражданской защиты при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации природного характера".
Как сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, согласно замыслу штабного учения 21 февраля на территории Нарынской области произошло землетрясение. В результате ЧС есть разрушения жилых домов, зданий, мостов и других соцобъектов, есть пострадавшие. Землетрясение может повлечь за собой проявление вторичных факторов: прорыв высокогорных озер, склоновые процессы, пожары, аварии на объектах хозяйствования использующих в производстве сильнодействующих ядов.
В результате произошедшего землетрясения органы управления и силы ГЗ функционируют в режиме чрезвычайной ситуации, органы управления ГЗ провели в кратчайшие сроки комплекс мероприятий, способствующих максимальному смягчению последствий землетрясения.
Штабное учение проводится в два этапа с последовательной отработкой вопросов по выполнению мероприятий при угрозе возникновения ЧС природного характера и вопросов организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении землетрясения и его вторичных факторов воздействия.
Данное мероприятие проводится с 21 по 22 февраля в соответствии с планом подготовки Гражданской защиты на 2017 год под руководством премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

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