В центре Бишкека водители маршруток устроили гонки

21 февраля 2017, 20:00 Комментарии

В центре Бишкека водители маршруток № 199 и 103 устроили гонку. Об этом в социальной сети Facebook сообщила пользователь Назгуль.

По ее словам, по улице Советской водитель маршрутного такси № 103, в котором ехала девушка, решил устроить погоню вслед за другим авто.

"Ирония заключается в том, что через несколько минут меня могло не стать. Маршрутка № 103, в которой я ехала, устроила гонку параллельно другой — № 199. Общественный транспорт был забит людьми. Меня так швырнуло, что я ударилась головой", — рассказала девушка.

Пользователь соцсети обратилась к сотрудникам патрульной милиции с просьбой наказать водителей

"Если среди моих читателей сотрудники ПМ, пожалуйста, проверьте знания и навыки этих водителей, они подвергают жизни пассажиров смертельной опасности. На видео и фото чётко видны номера",- написала она.