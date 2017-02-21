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В центре Бишкека водители маршруток устроили гонки

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-tsen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411377-ru.html

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21 февраля 2017, 20:00       Комментарии

В центре Бишкека водители маршруток № 199 и 103 устроили гонку. Об этом в социальной сети Facebook сообщила пользователь Назгуль.
По ее словам, по улице Советской водитель маршрутного такси № 103, в котором ехала девушка, решил устроить погоню вслед за другим авто.
"Ирония заключается в том, что через несколько минут меня могло не стать. Маршрутка № 103, в которой я ехала, устроила гонку параллельно другой — № 199. Общественный транспорт был забит людьми. Меня так швырнуло, что я ударилась головой", — рассказала девушка.
Пользователь соцсети обратилась к сотрудникам патрульной милиции с просьбой наказать водителей
"Если среди моих читателей сотрудники ПМ, пожалуйста, проверьте знания и навыки этих водителей, они подвергают жизни пассажиров смертельной опасности. На видео и фото чётко видны номера",- написала она.

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