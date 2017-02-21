Младенцу с мочевым пузырем наружу требуется операция за границей

21 февраля 2017, 19:52 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. В Бишкеке операция по устранению патологии мочевого пузыря новорожденному Жантаю привела к тому, что ребенку стало хуже, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан мать мальчика Азима Шляермахер. Сейчас она ищет врачей за границей.

Мальчик родился 22 января 2017 года. Беременность, по словам Азимы, протекала хорошо. Но родился Жантай с экстрафией мочевого пузыря и расхождением костей симфиза. Его положили в Национальный центр охраны материнства и детства (Джальская детская больница).

"Сына оперировали местные врачи и какой-то испанский специалист, которого мне хвалили. Но позже ребенку стало хуже. Через несколько дней я вошла в реанимационную, чтобы покормить Жантая, и узнала, что его увезли на вторую операцию. Я была в шоке, потому что мне ничего об этом не сказали", - говорит Шляермахер.

Она отметила, что после второй операции швы на месте разреза разошлись. 16 февраля мальчика выписали из больницы, указав в выписке, что состояние ребенка "удовлетворительное". По словам бабушки ребенка, Алтынай Шляермахер, во время выписки она просила сотрудников больницы проконсультировать ее по уходу за внуком в домашних условиях, но медики заверили женщину, что "с ребенком все нормально".

"Я подходила к каждому врачу, просила не выписывать так рано, потому что ребенок не успел оправиться, но меня никто не слушал - говорили, что за все отвечает врач, проводивший операцию, но его я не нашла в больнице - ушел в отпуск. Так ни до кого и не достучались", - говорит она.

Как рассказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан заведующий отделением хирургии врожденных пороков данной больницы Тасмабек Эргешов, по уходу за ребенком в послеоперационный период врачи консультировали мать Жантая ежедневно по часу в день. Им якобы предоставили отдельную палату и оказывали необходимую медицинскую помощь, пока младенец находился в больнице.

"В 92 процентах случаев за операциями таких патологий следует рецидив (возобновление болезни. - Ред.). Мы заботились о Жантае и относились к нему максимально бережно. До начала операции уведомляли родных о возможных осложнениях - все это задокументировано. Откровенно говоря, обидно, что вместо благодарности нас хотят очернить", - сказал Эргешов.

Заместитель директора больницы Амантур Джумабаев сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что в операции принимал участие испанский доктор Франциско Мартинес, который известен среди кыргызстанских медиков как опытный детский хирург. Также он заметил, что хорошо знает семью Шляермахер и историю болезни ребенка.

"Я понимаю, им горько видеть, что мальчик страдает, но операция была проведена правильно. То, что состояние деток ухудшается после вмешательств такого рода, к сожалению, очень распространенное явление, и семья знала об этом", - говорит Джумабаев.

Отметим, что сейчас родные Жантая ищут в России и Соединенных Штатах Америки врачей, которые могли бы прооперировать малыша. Его бабушка уволилась с работы, поскольку младенец требует постоянного ухода.

"Мы не можем рисковать здоровьем Жантая. Нам изначально говорили, что операцию нужно делать за рубежом, поэтому экстренно собираем деньги и параллельно ищем хороших врачей за границей", - сказала мама мальчика.

Она отметила, что семья не хочет муссировать тему и не намерена добиваться от врачей, оперировавших Жантая, какой-либо компенсации. Ребенку предстоит еще несколько хирургических вмешательств, прежде чем он выздоровеет окончательно.