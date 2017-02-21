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Курсанты станцевали со студентками Медакадемии на балу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411375-ru.html

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21 февраля 2017, 20:05       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. "Курсантский бал" состоялся во вторник в Кыргызской государственной медицинской академии, сообщила пресс-служба вуза.
Мероприятие посвятили Году нравственности, воспитания и культуры и Дню защитника Отечества.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков "Курсантский бал" состоялся во вторник в Кыргызской государственной медицинской академии Студентки и преподаватели Медакадемии на большой танцевальный вечер пригласили 40 курсантов и больше 10 офицеров Военного института Вооруженных сил КР имени Героя Советского Союза Калыйнура Усенбекова.
В программе вечера были танцы "Мазурка" и "Офицерский бал", выступления кавээнщиков двух вузов, песни и пляски народов мира.

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