Курсанты станцевали со студентками Медакадемии на балу

21 февраля 2017, 20:05 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. "Курсантский бал" состоялся во вторник в Кыргызской государственной медицинской академии, сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие посвятили Году нравственности, воспитания и культуры и Дню защитника Отечества.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков "Курсантский бал" состоялся во вторник в Кыргызской государственной медицинской академии Студентки и преподаватели Медакадемии на большой танцевальный вечер пригласили 40 курсантов и больше 10 офицеров Военного института Вооруженных сил КР имени Героя Советского Союза Калыйнура Усенбекова.

В программе вечера были танцы "Мазурка" и "Офицерский бал", выступления кавээнщиков двух вузов, песни и пляски народов мира.