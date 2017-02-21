Семье потерявших двух детей в результате схода лавины оказали материальную помощь

21 февраля 2017, 19:40 Комментарии

Семье потерявших двух детей в результате схода лавины в Чон-Алайском районе оказали материальную помощь в размере 100 тыс. сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

Депутаты ЖК Кыргызской Республики Жанар Акаев и Улан Примов встретились с пострадавшими от схода снежных лавин в селе "Жаш-Тилек" Чон-Алайского района Ошской области.

"Выразив слова соболезнования депутаты, передали материальную помощь семье в размере 100 тыс. сомов, выделенных из фонда торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбекова",- говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля в селе "Жаш-Тилек" лавина накрыла два жилых дома. В результате схода снежных масс погибли двое детей — ученики 3 и 4 классов.