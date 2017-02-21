Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.50 $/гр (-0.22) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Huawei продемонстрирует новейшие продукты на Mobile World Congress 2017 в БарселонеHuawei продемонстрирует новейшие продукты на Mobile World Congress 2017 в БарселонеСолдаты воинской части 73809 Сухопутных войск провели показные стрельбы (фото)Солдаты воинской части 73809 Сухопутных войск провели показные стрельбы (фото)

Семье потерявших двух детей в результате схода лавины оказали материальную помощь

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/seme-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411373-ru.html

Похожие новости

Из Фонда Торага ЖК выделены 100 тыс сомов семье Ш.Эшенкуловых, потерявшей 2 детей в результате схода лавины

Вице-премьер: Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются лучшими в регионе

Ч.Турсунбеков: "Положительные результаты в регионах свидетельствует о постепенном развитии страны"

"Помогите, пожалуйста": Судья пытается закрыть дело иностранца, виновного в ДТП

Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются одними из лучших в регионе, - вице-премьер Ж.Разаков

21 февраля 2017, 19:40       Комментарии

Семье потерявших двух детей в результате схода лавины в Чон-Алайском районе оказали материальную помощь в размере 100 тыс. сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.
Депутаты ЖК Кыргызской Республики Жанар Акаев и Улан Примов встретились с пострадавшими от схода снежных лавин в селе "Жаш-Тилек" Чон-Алайского района Ошской области.
"Выразив слова соболезнования депутаты, передали материальную помощь семье в размере 100 тыс. сомов, выделенных из фонда торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбекова",- говорится в сообщении.
Напомним, 19 февраля в селе "Жаш-Тилек" лавина накрыла два жилых дома. В результате схода снежных масс погибли двое детей — ученики 3 и 4 классов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум