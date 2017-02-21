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Алмазбек Атамбаев принял делегацию Европейского парламента

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411372-ru.html

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21 февраля 2017, 19:50       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял делегацию Европейского парламента во главе с председателем делегации Иветой Григуле. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.
Как уточняется, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом по ключевым направлениям взаимодействия. Были высказаны мнения по актуальным международным и региональным вопросам, обсуждены политические и экономические реформы, а также демократические преобразования, которые были осуществлены в Кыргызстане за последние годы, в том числе принятые референдумом поправки в Конституцию.
Также на встрече были обсуждены итоги состоявшихся накануне визитов президента Атамбаева в Бельгию и Германию с посещением Институтов Европейского Союза. Президент отметил, что нашел полное понимание и поддержку у европейских лидеров и выразил уверенность в дальнейшей активизации сотрудничества с европейскими партнерами.
Кроме того, Атамбаев обсудил с членами делегации Европарламента подготовку к предстоящим в текущем году президентским выборам.
"Президент подчеркнул, что в Кыргызстане удалось добиться проведения честных и прозрачных выборов, результаты которых не вызывают сомнений у граждан и самих участников избирательных процессов. В свою очередь, Ивета Григуле от лица членов делегации Европарламента выразила искреннюю признательность за возможность встретиться с президентом страны, разделяющей европейские ценности",- говорится в сообщении.
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