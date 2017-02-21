Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.50 $/гр (-0.22) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев принял делегацию Европейского парламентаАлмазбек Атамбаев принял делегацию Европейского парламентаСемье потерявших двух детей в результате схода лавины оказали материальную помощьСемье потерявших двух детей в результате схода лавины оказали материальную помощь

Huawei продемонстрирует новейшие продукты на Mobile World Congress 2017 в Барселоне

Источник:
http://knews.kg/2017/02/huawei...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411371-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан готов обеспечивать себя нефтепродуктами, и в этом поможет Россия

Топ-5 продуктов, на которые сделал ставку Кыргызстан в 2016 году

Кыргызстан увеличит экспорт своей продукции в Россию

ГСИН объявила тендер на закупку продуктов питания почти на 10 млн сомов

Авоська: цены на продукты на 17 февраля

21 февраля 2017, 19:45       Комментарии

13 февраля текущего года в Лондоне компания Huawei провела пресс-конференцию по подготовке к предстоящему международному конгрессу Mobile World Congress, во время которой президент подразделения оператороского бизнеса компании господин Цзоу Джилей отметил, что скорость связи в мире растет колоссальными темпами.
Он подчеркнул, что в данном контексте компания Huawei стремится быть надежным партнером для операторов связи мира, и в рамках происходящих преобразований совместно достигать поставленных целей и стремиться к успеху.
"К 2025 году будет 100 миллиардов соединений в глобальном масштабе, 85% всех корпоративных приложений переместятся в облако, 100% предприятий будут использовать облачные сервисы. В мире, где связь становится одним из главных локомотивов любого бизнеса, отрасли промышленности, связанные с цифровыми технологиями создадут неограниченные возможности, и как далеко эта отрасль сможет пойти сейчас, конечно, за пределами нашего воображения", – сказал Цзоу.
По его словам, стратегия глобальных операторов связи меняется от "зависимого от инвестиций" к "управляемого ценностями". Сегодня операторы связи уделяют больше внимания опыту и пожеланиям конечных пользователей. Huawei стремится помочь операторам достичь нового роста, ускорить возврат инвестиций и повысить эффективность работы.
Как отметил директор отдела маркетинга и решений подразделения операторского бизнеса компании Huawei, "операторы связи вступают в эпоху "Его Величества Видео", и вертикальные отрасли цифровых технологий создадут триллионные возможности для операторов".  Отмечается, что видео станет основным сервисом, который будет позволять конечному потребителю работать, коммуницировать и развлекаться при помощи данной услуги. Компания Huawei надеется достичь нового роста с операторами в новую эпоху. Кроме того, Huawei будет поддерживать операторов в освоении новых отраслей бизнеса, предлагать облачные сервисы для корпоративных и государственных заказчиков, включающие облачные вычисления, хранения данных, сети, IoT и видео. Цель состоит в том, чтобы позволить операторам расширить свои рынки и увеличить прибыль. 
Mobile World Congress 2017 пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. На мероприятии компания Huawei озвучит основные месседжи для мира телекоммуникаций, проведет форумы, а также примет участие во всех мероприятиях в рамках темы "Open ROADS to a Better Connected World – ROADS to New Growth". Компания рассчитывает обсудить с ведущими игроками отрасли, как инициировать новый рост с новыми ценностями. Во время MWC Huawei также продемонстрирует свои новейшие продукты и решения.
Справка: Huawei является ведущим мировым поставщиком решений в области ИКТ. Как ответственный и надежный бизнес-плеер, инновационной локомотив, Huawei стремится к построению мира под эгидой "Building a better connected world". 180тыс. сотрудников Huawei по всему миру создают ценности для операторов связи, предприятий и потребителей. Наши инновационные ИКТ решения, продукты и услуги развернуты и представлены в более чем 170 странах и регионах, обслуживающие более одной трети населения земного шара. Основанная в 1987 году, компания Huawei является частной компанией, которая полностью принадлежит ее сотрудникам.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум