Huawei продемонстрирует новейшие продукты на Mobile World Congress 2017 в Барселоне

13 февраля текущего года в Лондоне компания Huawei провела пресс-конференцию по подготовке к предстоящему международному конгрессу Mobile World Congress, во время которой президент подразделения оператороского бизнеса компании господин Цзоу Джилей отметил, что скорость связи в мире растет колоссальными темпами.

Он подчеркнул, что в данном контексте компания Huawei стремится быть надежным партнером для операторов связи мира, и в рамках происходящих преобразований совместно достигать поставленных целей и стремиться к успеху.

"К 2025 году будет 100 миллиардов соединений в глобальном масштабе, 85% всех корпоративных приложений переместятся в облако, 100% предприятий будут использовать облачные сервисы. В мире, где связь становится одним из главных локомотивов любого бизнеса, отрасли промышленности, связанные с цифровыми технологиями создадут неограниченные возможности, и как далеко эта отрасль сможет пойти сейчас, конечно, за пределами нашего воображения", – сказал Цзоу.

По его словам, стратегия глобальных операторов связи меняется от "зависимого от инвестиций" к "управляемого ценностями". Сегодня операторы связи уделяют больше внимания опыту и пожеланиям конечных пользователей. Huawei стремится помочь операторам достичь нового роста, ускорить возврат инвестиций и повысить эффективность работы.

Как отметил директор отдела маркетинга и решений подразделения операторского бизнеса компании Huawei, "операторы связи вступают в эпоху "Его Величества Видео", и вертикальные отрасли цифровых технологий создадут триллионные возможности для операторов". Отмечается, что видео станет основным сервисом, который будет позволять конечному потребителю работать, коммуницировать и развлекаться при помощи данной услуги. Компания Huawei надеется достичь нового роста с операторами в новую эпоху. Кроме того, Huawei будет поддерживать операторов в освоении новых отраслей бизнеса, предлагать облачные сервисы для корпоративных и государственных заказчиков, включающие облачные вычисления, хранения данных, сети, IoT и видео. Цель состоит в том, чтобы позволить операторам расширить свои рынки и увеличить прибыль.

Mobile World Congress 2017 пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. На мероприятии компания Huawei озвучит основные месседжи для мира телекоммуникаций, проведет форумы, а также примет участие во всех мероприятиях в рамках темы "Open ROADS to a Better Connected World – ROADS to New Growth". Компания рассчитывает обсудить с ведущими игроками отрасли, как инициировать новый рост с новыми ценностями. Во время MWC Huawei также продемонстрирует свои новейшие продукты и решения.

Справка: Huawei является ведущим мировым поставщиком решений в области ИКТ. Как ответственный и надежный бизнес-плеер, инновационной локомотив, Huawei стремится к построению мира под эгидой "Building a better connected world". 180тыс. сотрудников Huawei по всему миру создают ценности для операторов связи, предприятий и потребителей. Наши инновационные ИКТ решения, продукты и услуги развернуты и представлены в более чем 170 странах и регионах, обслуживающие более одной трети населения земного шара. Основанная в 1987 году, компания Huawei является частной компанией, которая полностью принадлежит ее сотрудникам.