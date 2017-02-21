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Солдаты воинской части 73809 Сухопутных войск провели показные стрельбы (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411370-ru.html

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21 февраля 2017, 19:29       Комментарии

На базе учебного центра "Ала-Тоо" войсковой части 73809 командования Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана 21 февраля прошли показные стрельбы взводов части.
Как сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил, в целях получения практического опыта на занятия были привлечены командиры подразделений соединений и частей Бишкекского гарнизона.
В рамках показных занятий военнослужащие на практике отработали вопросы слаживания отделений и ведения огня при ведении боевых действий при поддержке БМП-1 и БМП-2.

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