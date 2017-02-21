В мэрии озаботились проблемой бездомных собак

21 февраля 2017, 19:00 Комментарии

В управлении жилищно-коммунального хозяйства столичной мэрии состоялось расширенное совещание по обсуждению проблем бездомных животных в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На совещании приняли участие вице-мэр Эркинбек Исаков, начальник управления ЖКХ Канатбек Эшатов, активисты и представители общественных фондов, которым не безразлична судьба бездомных животных.

"Во время совещания обсуждались вопросы о стерилизации и отстреле бродячих собак, а также все собравшиеся сошлись во мнении, что работа и контроль над бездомными животными должна быть совместной работой представителей власти и активистов",- говорится в сообщении.