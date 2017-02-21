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Чыныбай Турсунбеков: Поддерживая отечественных производителей, мы сможем выйти на рынки ЕАЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/chynyb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411368-ru.html

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21 февраля 2017, 19:20       Комментарии

Чынбай Турсунбеков в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельностью предприятия "Кыргыз Корм-Зерно сушилка". Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.
Как подчеркнул Турсунбеков, есть все возможности для выхода отечественных производителей на рынки ЕАЭС.
"Для этого необходимо устранить внутренние барьеры и следовать единым требованиям, предъявляемым для экспорта продукции. Необходимо построить современную лабораторию. Без таких лабораторий, Кыргызстан не получит запланированные результаты в условиях интеграции в ЕАЭС. Необходимо предпринять комплексные меры в вопросах поддержки производства",- подчеркнул он
Отметим, что в рабочей поездке в Чуйскую область принимают участие депутаты парламента Бакирдин Субанбеков, Кожобек Рыспаев, Эльвира Сурабалдиева, Бактыбек Райымкулов и представители соответствующих министерств и ведомств.

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