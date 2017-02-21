Чыныбай Турсунбеков: Поддерживая отечественных производителей, мы сможем выйти на рынки ЕАЭС

21 февраля 2017, 19:20 Комментарии

Чынбай Турсунбеков в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельностью предприятия "Кыргыз Корм-Зерно сушилка". Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

Как подчеркнул Турсунбеков, есть все возможности для выхода отечественных производителей на рынки ЕАЭС.

"Для этого необходимо устранить внутренние барьеры и следовать единым требованиям, предъявляемым для экспорта продукции. Необходимо построить современную лабораторию. Без таких лабораторий, Кыргызстан не получит запланированные результаты в условиях интеграции в ЕАЭС. Необходимо предпринять комплексные меры в вопросах поддержки производства",- подчеркнул он

Отметим, что в рабочей поездке в Чуйскую область принимают участие депутаты парламента Бакирдин Субанбеков, Кожобек Рыспаев, Эльвира Сурабалдиева, Бактыбек Райымкулов и представители соответствующих министерств и ведомств.