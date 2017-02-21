Из Фонда Торага ЖК выделены 100 тыс сомов семье Ш.Эшенкуловых, потерявшей 2 детей в результате схода лавины

21 февраля 2017, 19:04 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Депутаты Жогорку Кенеша Жанар Акаев и Улан Примов встретились с пострадавшими от схода снежных лавин в с.Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

Парламентарии встретились с членами семьи Ш.Эшенкуловых, потерявших двоих детей в результате схода снежных лавин. Ж.Акаев и У.Примов, выразив слова соболезнования, передали материальную помощь в размере 100 тысяч сомов, выделенных из Фонда Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбекова.

Напомним, 19 февраля т.г. в 5.30 утра в с.Жаш-Тилек лавина накрыла два жилых дома. В результате схода снежных масс погибли двое детей — ученики 3 и 4 классов.